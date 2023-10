Brončani Vatreni zabija kao Davor Šuker, a Dalić ga ne zove

Poslije bronce s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Katru, Ante Budimir više ne dobiva pozive Zlatka Dalića za priključivanje hrvatskoj reprezentaciji, a u međuvremenu, rano u novoj sezoni puno znači za napad Osasune u borbi za bodove u Španjolskoj.

U utakmici 10. kola prvenstva kod kuće protiv Granade, 32-godišnji hrvatski napadač bio je strijelac za 1:0 u 11. minuti, a potom je iz penala povisio na 2:0 nakon nepunih sat vremena igre.

Budimirov prvi gol spretnom reakcijom nakon asistencije Chimyja Avile pogledajte – ovdje.

Bilo je to u stilu Davora Šukera iz njegovih najboljih golgeterskih dana, no 32-godišnji adut Osasune nije ostao samo na tome.

⏱️ 11′

