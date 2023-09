Pogledajte scene kaosa nakon derbija, Hrvati ne mogu sa stadiona: Čuo se i glas žene u užasu

Nakon što su otišli iz Dinama, odnosno Stuttgarta, pokazalo se da su hrvatski reprezentativci Josip Šutalo i Borna Sosa došli u život usred kaosa koji trenutno pogađa Ajax, nizozemskog klupskog velikana. Novo poglavlje teške priče dogodilo se danas, u prekinutom derbiju protiv Feyenoorda poslije kojeg Ajaxu prijeti kazna.

Bacanje baklji s tribina izazvalo je odlazak igrača u svlačionice više puta, a prekid poslije kojeg nije bilo nastavka dogodio se u drugom poluvremenu. U tom trenutku već je bilo 3:0 za Feyenoord koji je jurio prema pobjedi.

Bilo je napeto na tribinama, ali po scenama koje su došle, još napetije bilo je drugdje na stadionu, na Areni koja nosi ime legendarnog Johana Cruyffa. Vidi se kako huligani divljaju na jednom od ulaza, a čuje se i ženski glas u užasu.

“O ne, oni su unutra”, moglo se čuti ženskim glasom u razbijanju na jednom od ulaza, s vratima koja nisu izdržala huliganski nalet.

Po informacijama iz Nizozemske, igrači zbog divljanja čekaju mogućnost da odu sa stadiona, a na njemu su ‘zarobljena’ i dvojica hrvatskih reprezentativaca.

Huligani su svojim napadom dali posla tamošnjoj policiji, između ostalog, i s reakcijom organa reda na konjima, u situaciji zbog koje su zbivanja na terenu pala u drugi plan.

Ajax were 3-0 down at home to Feyenoord and started vandalising their own stadium in anger. The match was then abandoned… 😡

The trouble continued outside the stadium as riot police charge at fans on horses! Wow! 😨 pic.twitter.com/uJW9kf05nw

— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 24, 2023