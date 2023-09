Pogledajte Modrićev trik kod kornera: Suci su ovo pustili, neki se bune

Luka Modrić je u sredini terena Real Madrida bio raspoložen u dolasku do pobjede nad Union Berlinom na ovosezonskom početku u Ligi prvaka, a nakon utakmice s predstavom zbog koje hvale kapetana hrvatske reprezentacije, oko Modrića je bilo zanimljivo i zbog trika koji je izvodio sa suigračem Davidom Alabom kod ubacivanja iz kuta.

Modrić i Alaba su obojica bili izvan terena kod korner zastavice, pokušavajući zbuniti protivničku obranu, a slijedila su dva različita načina ubacivanja u kazneni prostor.

Kod prve situacije, u osmoj minuti, Modrić je korner izveo sam, a Alaba je tu bio samo ‘za ukras’, da proba izbaciti iz ravnoteže goste iz Berlina.

Someone gotta explain what the idea is behind this corner from Modric and Alaba. They’re not fooling anyone with this. pic.twitter.com/VNpLVy5ckD

— Xav Salazar (@XavsFutbol) September 20, 2023