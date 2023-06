Pogledajte koliko godina zatvora prijeti Modriću i Lovrenu

Autor: Ivor Krapac

Iskaz koji su Luka Modrić i Dejan Lovren imali svjedočeći u Osijeku na suđenju Zdravku Mamiću i suoptuženicima u aferi izvlačenja novca iz Dinama doveo je do nove optužnice koja Modrića i Lovrena tereti za lažno svjedočenje.

Podsjetimo, radi se o davanju iskaza o podjeli novca između igrača i Dinama dok su Modrić i Lovren odlazili u inozemne klubove, Modrić u londonski Tottenham, a Lovren u Francusku, u dres Lyona. Dogovori su se događali izravno sa Zdravkom Mamićem, prvooptuženim u aferi koja je kasnije završena pravomoćnom osuđujućom sudskom presudom, a sporni su bili datumi aneksa ugovora o podjeli novca između igrača i Dinama, kao i način kako je isplata tog novca tekla.

Za vrijeme istrage i kasnije na svjedočenju, iskazi Modrića i Lovrena nisu se poklapali u svim detaljima, a sada, nakon podizanja nove optužnice, za to prijete kazne koje mogu dovesti i do višegodišnjeg boravka u zatvoru.





Zakon približava situaciju

U ovom slučaju, kaznu koja prijeti Modriću i Lovrenu približava dio Kaznenog zakona koji se odnosi na davanje lažnog iskaza.

Riječ je o članku 305 koji propisuje šest mjeseci do pet godina zatvora za davanje lažnog iskaza za vrijeme postupka pred sudom, što je najbliže slučaju Modrića i Lovrena.

Za lažni iskaz na kojem bi se temeljila konačna odluka u sudskom postupku ili bi se njome dovelo do osude krivo optuženog okrivljenika ili do osobito teških posljedica za okrivljenika, prijete i teže kazne, od jedne do 10 godina zatvora.

Podsjetimo, i Modrić i Lovren su već imali odbačene optužnice za lažno svjedočenje, tada uz objašnjenje da treba čekati dovršetak sudskog postupka protiv Zdravka Mamića i suokrivljenika, a taj postupak u međuvremenu je završen pravomoćnim osuđujućim presudama.