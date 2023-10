Pogledajte kako su iznenadili Gvardiola, trebalo se dogoditi prije utakmice

Nakon što je iz Njemačke otišao tijekom ljeta, Joško Gvardiol vratio se u Leipzig kao igrač Manchester Cityja, a s momčadi koju vodi Pep Guardiola slavio je drugu ovosezonsku pobjedu u Ligi prvaka s 3:1 protiv svojeg nekadašnjeg kluba. Gvardiol je igrao od početka do kraja, zaslužio je pohvale za svoju predstavu, ali nije to bilo sve što je dobio.

RB Leipzig je prije utakmice poželio svojem donedavnom obrambenom adutu dati posebno priznanje, no zbog želje Pepa Guardiole, to se dogodilo tek nakon završetka susreta – sa skulpturom crvenog bika koja je završila u Gvardiolovim rukama u podsjećanju na njegov nekadašnji klub.

Joško je, tako, dobio ugodno iznenađenje nakon utakmice u kojoj je sa suigračima slavio gostujuću pobjedu.

Za Gvardiolovu momčad je pobjeda nad njemačkim klubom došla nakon dva uzastopna poraza, prvo od Newcastlea u engleskom Liga kupu, a zatim protiv Wolverhamptona u Premiershipu.

Bila su to dva neugodna iznenađenja za Manchester City, no u Leipzigu su se izborili za bolje vijesti za svoje navijače, a Gvardiol je poslije utakmice i posebno nagrađen.

Josko Gvardiol has received a red bull sculpture from RB Leipzig following tonight’s game, in recognition of his time at the club. 👏🐂

📸 @_joebray pic.twitter.com/WUwwrXI7Ei

