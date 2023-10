Pogledajte kako su igrači Gorice proslavili povijesnu pobjedu protiv Dinama.

Autor: Dnevno GIŠ

Svaka tradicija postoji da se sruši pa je tako i Gorica u subotu po prvi put u povijesti HNL-a pobijedila Dinamo ispred četiri tisuće gledatelja na stadionu u Velikoj Gorici.

Dinamo je imao više od igre, ali kako smo već pisali, glavni problem modrih je realizacija pa tako osim Ademija nitko od igrača aktualnog prvaka nije mogao probiti odličnog Banića.





Gorica je jučer napravila veliki preokret, koji su donijela dva igrača s klupe, prvo je Nikola Vujanović izjednačio, da bi Ante Matej Jurić ove sezone odlučio i drugu utakmicu protiv hrvatskog velikana te je nakon Hajduka sinoć srušio i Dinamo.

Veliko slavlje

Igrači Gorice u svlačionici napravili su pravi dar-mar, a navijanje je predvodio veliki dinamovac i strijelac pobjedničkog pogotka Jurić.

Svlačionicom pobjednika orilo ‘Ovdije nitko nije normalan’ pa “Imamo bekove, imamo halfove imamo forove što daju golove”, a Ante Matej Jurić glasno je viknuo “Tko je najbolji?”, a ostali igrači uzvratili bi s “Gorica”.

Koliko smo ovo čekali! 🤩 pic.twitter.com/HU51jsmf0X — HNK Gorica (@hnkgorica) October 21, 2023









“Ja i svi moji i doma od Slavonije do Hercegovine smo dinamovci. Ne da to ne smijem reći, nego to uopće ne želim skrivati. Kako neki drugi igrači mogu reći da su hajdukovci, tako ja kažem da sam dinamovac.

Od rođenja navijam za Dinamo, svaki dan, ali ovih 90 minuta nisam. Naravno da sam proslavio gol Dinamu jednako kao i onaj Hajduku. Nekima u svlačionici je draži ovaj Dinamu, a nekima onaj Hajduku, ha, ha. Šalim se, naravno da je svima drago, velika je ovo pobjeda za nas”, izjavio je nakon pobjede dvostruki heroj Gorice Jurić.