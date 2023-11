Pogledajte kako je Modrić nasmijao igrače Reala do suza

Španjolsko nogometno prvenstvo vrlo je neizvjesno ove godine, a vrh trenutno drži Girona, koja je iznenađenje prvenstva i sinoć su pobijedili Osasunu, kojoj nisu pomogla niti dva gola Budimira.

Real Madrid će u nedjelju na Bernabeu od 21 sat dočekati Rayo Vallecano, a igrači Carla Ancelottija moraju pobijediti ne bi i dostigli Gironu, a i opet se udaljili od Barcelone, koja je jučerašnjom pobjedom na gostovanju kod Real Sociedada došla na bod od Los Blancosa.

Igrači Reala su u dobrom raspoloženju bili na treningu prije utakmice protiv Rayo Vallecana, a jedna nezgoda Luke Modrića nasmijala je njegove suigrače.

Nisu se suzdržali

Snimka je postala viralna da društvenim mrežama, a pokazuje našeg Luku kako pokušava dosegnuti jednu tešku, visoku loptu, no prilikom pokušaja se poskliznuo i pao na stražnjicu.

Modrić slipped and the others couldn’t stop laughing 😭 pic.twitter.com/vZdipZ32Ys

— Ele (@EleModric) November 4, 2023