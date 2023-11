Pogledajte kako je Gvardiol izludio Pepa: Ipak, stigla je asistencija s kojom je sve ispravio

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Manchester City stigao je i do pete pobjede u pet dvoboja u skupini Lige prvaka. Prvaci Europe gubili su 2:0 protiv Leipziga, ali su sjajnim preokretom došli do do tri boda i slavili s 3:2.

Belgijanac Openda bio je prvo ime kod gostiju. U 33. minuti Openda je izbio pred gol Cityja, a Gvardiol se sam našao pred njim. Naravno, nije imao nikakve šanse pred napadačem u naletu, mogao se samo povlačiti dok ga Openda, koji je ponovno pobjegao Diasu, nije izbacio driblingom i matirao Ortegu.





Nije baš se ta reakcija previše svidjela Pepu Guardioli koji je poludio na cijeli svoju obranu. Gol pogledajte OVDJE. Međutim, Gvardiol se iskupio u nastavku i vratio osmijeh na lice Kataloncu.

Lijepo dodavanje

Vatreni je odlično u 70. minuti pronašao Phila Fodena u kaznenom prostoru koji je potom pogodio za izjednačenje. Pogledajte OVDJE. Foden je bio prvo ime susreta jer je osim gola upisao i dvije asistencije.









U istoj skupini Young Boysi su u Bernu s 2:0 slavili protiv Crvene zvezde i tako osigurali proljeće u Europskoj ligi dok se Zvezda oprašta s europskim natjecanjima za ovu godinu.

Podsjetimo, City je prošle godine uzeo naslov prvaka pobijedivši Inter u finalu. Dodajmo kako Mateo Kovačić nije ulazio u igru zbog ozljede bedra.