Pogledajte kako je golman Kosova reagirao na ‘saveznike’ Srbije u Bukureštu

Završna večer rujanskog programa kvalifikacija za Euro 2024. u Njemačkoj bila je napeta zbog zbivanja u Bukureštu, s prekidom utakmice domaće Rumunjske i Kosova u 18. minuti zbog političkih poruka i transparenata, uz skandiranje Srbiji i poruku na tribinama s riječima ‘Kosovo je Srbija’.

Rumunjima zbog skandala na tribinama sada prijeti kazna nakon što se ovim slučajem pozabavi UEFA. Utakmica je zbog prekida bila u zastoju oko 45 minuta, a nakon što je sve privedeno kraju pobjedom Rumunjske s 2:0, dan kasnije traju odjeci.

Jedan od njih bio je s objavom poznatog rumunjskog nogometnog novinara Emanuela Rosua. Rumunj je na Twitteru, današnjem X-u, pokazao kako se kosovski reprezentativni golman Samir Ujkani ponio prema domaćim navijačima čije su provokacije naljutile Kosovare.

Ujkani je primio za međunožje i time poslao poruku domaćima koji su provocirali političkim porukama i podrškom Srbiji.

Kosovo’s Ujkani in front of Romania’s supporters last night. pic.twitter.com/BA6w4i7fXI

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 13, 2023