Pogledajte ispad Cristiana Ronalda: Divljao je zbog suca, a onda napravio i goru stvar

Ljeto je, razdoblje je kada nova nogometna sezona tek počinje, ali čini se da je Cristiano Ronaldo već u formi što se tiče majstorija na terenu. To je pokazao u dresu Al Nassra nakon utakmice bez golova protiv Al Shababa u prvom kolu Arapskog kupa prvaka u Saudijskoj Arabiji, no pokazao je i druge stvari.

One su bile manje lijepe jer je do izražaja došao Portugalčev ‘zapaljivi’ karakter.

Ronaldo je prvo ušao u raspravu sa sucem zbog toga što mu je bio poništen jako lijepi gol. Dobio je loptu u kaznenom prostoru i poslao ju je u mrežu akrobatski, no ostalo je 0:0 zbog dosuđenog zaleđa.

Portugalska zvijezda se s time nije mirila, a kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Ronaldo angry with the officials after the game as he should be! 🤬 When are the referees and FIFA just going to leave him alone??!! 🤦‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/h0BuDBQ6eM

Međutim, nije to bilo sve što je Ronaldo napravio.

Nakon utakmice, dok su emocije još bile jake, Ronaldo je bacio bočicu s vodom na kamermana koji je bio u blizini.

Obično bude tako kada proradi bijes. Znaju ‘nadrapati’ i drugi, kako se dogodilo ovom prilikom.

Ronaldo je u ovom susretu igrao u drugom poluvremenu, s ulaskom u 62. minuti, dok Marcelo Brozović nije zaigrao.

Luis Castro coach, Al-Nassr: “Cristiano Ronaldo angry after the match? Because attention is always on him, so you watched him unhappy. If you look at all the players, you will see their dissatisfaction as well.” pic.twitter.com/gx10BwRlbm

