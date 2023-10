Pogledajte golijadu u Koprivnici, Slaven dobio Varaždin s igračem manje

SuperSport HNL nastavio se u petak, kada su se u prvoj utakmici 11. kola sastali Slaven Belupo i Varaždin u Koprivnici, a domaćin je odnio sva tri boda u jednoj ludoj utakmici s čak pet golova.

Slaven je pobijedio goste iz Varaždina s 3:2, a gledatelji na stadionu u Koprivnici mogli su vidjeti i više nego vatrenih prvih 45. minuta, kada su raspoloženi igrači oba kluba postigli četiri gola.

Prvo je Slaven Belupo vodio 2-0 golovima Tomislava Štrkalja 16. i Arbera Hoxhe u 18. minuti, ali Varaždin je uspio izjednačiti nakon pogodaka Jorga Pellumbija u 32. i Agona Elezija u 38. minuti.

Full-time in Koprivnica and what a game that was, 3-2 win for Slaven Belupo against Varaždin and they are now on 12 pts, Varaždin remain on 14.

Tomislav Štrkalj got the winner after Slaven fell down to 10 men with a red card for Adrian Liber after getting 2 yellow cards. 🚨 pic.twitter.com/h5hEh0euF3

