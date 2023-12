Pogledajte dvije majstorije Brozovića, Hrvat glavna zvijezda preokreta

Marcelo Brozović bio je izrazito raspoložen u dolasku svojeg Al-Nassra do preokreta u 19. kolu prvenstva u Saudijskoj Arabiji, na putu do gostujućih 4:1 protiv Al-Taawouna. Hrvatski reprezentativac bio je strijelac prvog gola za Al-Nassr, za izjednačenje na 1:1 u 26. minuti, a potom, devet minuta kasnije je asistencijom za Španjolca Aymerica Laportea dao svoj pečat na preokret gostiju.

Brozović je do gola došao nakon odlične akcije u kojoj je pravovremeno utrčao iz drugog plana u 16-erac i poslije sjajnog dodavanja Andersona Talisce sve završio na način kako to rade veliki strijelci. Za preokret, 31-godišnji Vatreni je preciznim ubacivanjem iz kuta pronašao Laportea, a Španjolac je glavom pogodio za 2:1.

Brozovićev gol i asistenciju pogledajte – ovdje.

⚽🅰️

Marcelo Brozovic has been instrumental in Al Nassr’s comeback vs. Al Taawoun 💫🇭🇷#yallaRSL pic.twitter.com/khW2k4mK6X

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) December 30, 2023