POGLEDAJTE DRESOVE BARCELONE ZA SLJEDEĆU SEZONU: Potpuno novi izgled

Na internetu su procurile slike dresova Barcelone za sljedeću sezonu. Izgled Barcelone značajno će se promijeniti, a sličan dizajn imali smo prilike vidjeti na dresovima reprezentacije SAD-a.

Dresove je dizajnirao njihov trenutni sponzor Nike, a Barca bi ih trebala nositi u sezoni 2021./2022. Promjena je što bi plava boja trebala biti dominantnija u odnosu na crvenu. Dresovi bi trebali biti i nešto svjetliji, a kako izgledaju pogledajte ispod teksta.

💣🔵🔴 FC Barcelona 21-22 Home Kit Design Leaked – First Look at New Vaporknit Template [@DesignsCorinth]: https://t.co/GD6wdfOcav

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 27, 2021