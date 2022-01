PODMUKLA BOLEST SE VRATILA: Reprezentativac razmišlja o prekidu karijere

Bolest modernog doba, koja do prije desetak godina nije bila toliko ozbiljno shvaćena, pogađa zadnjih godina sve više populacije, a izuzeti nisu ni profesionalni sportaši koji su izloženi i velikom psihološkom stresu.

Jedan od takvih igrača je suigrač našeg Pašalića u Atalanti iz Bergama Josip Iličić, koji je ponovno osjetio simptome depresije s kojom se bori zadnjih par godina.

Iličić je prve simptome osjetio 2020. godine kada je pauzirao od srpnja do listopada, i oporavio se u obiteljskom okruženju, te se vratio natjecateljskom ritmu u Atalanti.

Ponovno simptomi

Posljednjih tjedana na žalost Iličić je ponovno postao deprimiran, preskočio je nekoliko utakmica, a posljednji nastup imao je 9.siječnja protiv Udinesea 9. siječnja.

Nakon utakmice u Rimu, koju su Lazio i Atalanta odigrali bez golova, novinari su upitali trenera plavo-crnih iz Bergama Gian Piera Gasperinija što se događa sa slovenskim reprezentativcem.

“Najradije ne bih o tome pričao, pogotovo ne za medije. Možda bi najbolje bilo ništa ni ne govoriti, ali. Josip ima uspone i padove u ovoj sezoni i sada je u takvoj fazi kada ga moramo ostaviti na miru. On je sjajan momak i bit ćemo strpljivi, čekajući ga raširenih ruku da se vrati”, rekao je trener Atalante.

Briga za čovjeka

“Ovo je vrijeme kada trebamo voditi više računa o osobi nego o nogometašu”, dao je podršku Iličiću trener pa zaključio:

“Svi smo uz Josipa i podržavamo ga u njegovom oporavku, ne znamo kada će se vratiti, to ni liječnici ne žele prognozirati. Komplicirana je to zbilja. Ono što znam to je da je Iličić i ove sezone odlično trenirao, silno se trudio biti u što boljoj formi. Znam ga još od Palerma kako se nametne svojim maksimalnim pristupom, tako je bilo i ove sezone, kada je i najviše zapeo da se spremi i doprinese momčadi”.

Iličić je u Atalanti od 2017.godine, a ugovor ga za plavo-crne veže do 2023.godine.

