PODATAK VRIJEDAN DIVLJENJA: Dinamo svojim igrama vuče cijelu ligu, Modri su najbolji u Europi

Dinamo će i ove godine biti naš jedini predstavnik u Europi. Samim time hrvatski prvak nosi najveći dio hrvatskog koeficijenta te su među 3 najbolja u Europi.

Prema istraživanjima stranice koja se bavi statistikama međunarodnog nogometa, klub iz Maksimira je s 18.125 bodova u europskim natjecanjima zaslužan za preko 70 posto hrvatskog koeficijenta na Uefa ljestvici.

Ispred Dinama nalazi se Vaduz, ali on je jedini predstavnika Lihtenštajna tako da i nema konkurenciju. Dinamo je s toga najbolji klub u Europi kada se gleda koeficijent koji donosi svojoj ligi.

Dinamo je vrlo visoko po broju osvojenih među klubovima. Modri su treći u Europi, a ispred njih su samo Ajax i Rangresi. Iza Dinama su klubovi poput PSG-a i Citya.

List of nations who scored the biggest share of overall points for their nation in the UEFA country ranking.

Vaduz on top ahead of Dinamo, Sheriff & Qarabag

Malmö, Cluj, København, Crvena zvezda & Rangers all scored over half of all the points for their nation pic.twitter.com/5dOnpGOPHg

