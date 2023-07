Pod Hrvatom postaju prava nogometna sila: Štimac i Indija do novog trofeja

Možemo reći kako je Igor Štimac u četiri godine mandata kao izbornik Indije, od te mnogoljudne zemlje napravio i nogometnog giganta, barem što se tiče Južne Azije.

Indija je, nakon drame penala, u finalu 14. izdanja Južnoazijskog prvenstva obranila naslov, kojeg je prije dvije godine isto osvojila Štimćeva reprezentacija.

Indija se u finalu prvenstva Južne Azije susrela s Kuvajtom, koji je poveo već u 14. minuti preko Al-Khaldija, ali u 38. minuti Chhangte vraća stvari na početak. Kako golova nije bilo do kraja utakmice, a niti u oba produžetka, pristupilo se izvođenju jedanaesteraca.

Igrači Indije i Kuvajta bili su precizni do šeste serije, kada je za Indiju zabio Singh, dok je za Kuvajt promašio Hajiah i tako donio Štimcu treći trofej kao izborniku druge najmnogoljudnije zemlje na svijetu.

Uletio među igrače

Igor Štimac inače nije mogao finale provesti na klupi, jer je na utakmici protiv Pakistana zaradio crveni karton, ali je nakon zadnjeg penala uletio na teren, kako bi proslavio trofej s njegovim igračima.

@stimac_igor My gaffer @IndianFootball – all the haters where the hell are ya ?? INDIAN FOOTBALL IS RISING ❤️❤️🇮🇳🇮🇳 amd we won’t stop now ❤️❤️ can’t believe we have had a international double – ❤️❤️🫡🫡🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/cUu1behXWf

— Ranjit Bajaj (@THE_RanjitBajaj) July 4, 2023