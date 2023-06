Početak HNL-a neće biti na HRT-u: S Prisavlja objasnili što se događa

Dijeli nas manje od mjesec dana do početka nove sezone SuperSport HNL-a, koji će započeti utakmicom Superkupa, koja je na rasporedu 15. srpnja, kada će snage odmjeriti Dinamo i Hajduk.

Već tjedan dana kasnije 22. srpnja počinje SuperSport HNL i to opet utakmicom dva najjača hrvatska kluba, a potom nas očekuju i europska uzbuđenja naših četiri najjača prvoligaška kluba.

No gledatelji HRT-a ostat će razočarani na početku nove sezone HNL-a, kojeg neće biti na malim ekranima i to prvih šest kola, kao i prošle godine.

My yearly trip to watch a derby match abroad takes me to Split, Croatia this year for Hajduk Split vs Dinamo Zagreb. @hajduk

Any recommendations of things to do or best places to stay in #Split would be much appreciated!#Hajduk #Dinamo #Croatia pic.twitter.com/igRnPHXW7z

