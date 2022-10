‘POČEO RAT, A MI KRENULI NA ĆEVAPE’: ‘Zaustavio nas je milicajac, a onda smo doživjeli pravi šok’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Risto Vidaković iza sebe ima vrlo dobru karijeru. Rođen u BiH u mjestu Šekovići svoje prve seniorske korake napravio je u Sarajevu za kojeg je igrao 4 godine.

Svoju zadnju sezonu u Sarajevu određivao je kad je rat već počeo. Prisjetio se za BiH medije kako je to izgledalo kada je počeo rat u Sarajevu:

“Ekipa je bila u Beogradu. Igrali smo protiv Zvezde. Ostao sam u Sarajevu zbog ozljede. U petak navečer sam izašao s prijateljima, a sutradan, u subotu, planirali smo otići negdje na ručak. Izlazimo i vidimo da je grad potpuno prazan, nema nikoga na ulici. Išli smo prema Baščaršiji, ulicom Vase Miskina. Došli smo do katedrale i vidjeli da ima puno milicije. Mi smo krenuli prema njima, ali i oni prema nama. Pitali su nas: “Gdje ćete?”, a mi smo rekli na ćevape. Kad milicajac kaže: „Kakvi ćevapi?! Rat je počeo!” Došli smo doma, upalili TV i vidjeli što se događa.”





Prelazak u Zvezdu

Nije dugo ostao u Sarajevu. Iz okupiranog Sarajeva otišao je u Beograd gdje je potpisao za Crvenu Zvezdu: “Ostao sam u Sarajevu i čekao da se situacija malo smiri. Nisam znao što će se dogoditi, koliko će rat trajati. Svi smo mislili da će se sve brzo smiriti. Ostao sam mjesec dana, pa je Dragan Džajić kontaktirao Boška Prodanovića, koji mi je bio trener u juniorima Sarajeva. Pitao ga je za mene, mogu li se nekako izvući da dođem do srpskog teritorija, da će netko doći po mene i odvesti me u Beograd. Problem je bio kako izaći iz grada, jer su barikade bile na sve strane.”

“Preko prijatelja sam taksijem otišao do Pala, gdje sam imao najveći problem, jer su htjeli da me vrate i stave u vojsku, s obzirom da nisam imao nikakvu dozvolu. Imao sam prijatelja koji je radio u vojsci i on me vozio vojnim vozilom do granice.”

Vidaković je u karijeri poslije Zvezde igrao za Betis 6 godina te je još godinu dana igrao u Osusani. Nakon toga igrao je je u španjolskoj drugoj ligi. Kao trener bio je pomoćnik Srbije te vodio Cadiz i klubove u: Hondurasu, Maleziji, Indoneziji te Maldivima i Filipinima.