POČEO JE PREMIERSHIP: Srbin zapaprio Kloppu na samom startu kampanje

Napokon je počelo po mnogima najbolje nogometno ligaško natjecanje na svijetu, Engleska Premierliga, koja je startala jučer utakmicom Crystal Palacea i Arsenla, koja je završila 2:0 za goste iz Londona, a danas su se susreli Liverpool i Fulhem.

Svi su očekivali kako će povtatnik u Permierligu biti lak zalogaj za Kloppove trupe, no Fulham ne samo da je iznenadio Liverpool već je bio i bliže pobjedi.

Fulham je odigrao odlično prvo poluvrijeme, a glavni protagonist susreta bio je Srpski centarfor Mitrović koji je dva put dovodio domaće u vodstvo.

Dva gola Mitrovića

Mitrović je prvi pogodak zabio nadskočivši Alexander-Arnolda i glavom zabija pored nemoćnog Tetea u mrežu i to je bio rezultat prvih 45. minuta.

Ulaskom Nuneza u drugom poluvremenu Liverpool se razigrao, a u 64. minuti odlično snašao te prizemni ubačaj Salaha petom proslijedio iza leđa Rodaka za 1:1.

Kada su svi očekivao dominaciju Liverpoola Van Dijk neoprezno starta i skrivljuje penal, kojeg Mitrović realizira i dovodi domaćine opet u vodstvo.

