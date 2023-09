Počela kružiti zanimljiva priča o Modriću: Za sve je kriva jedna ljetna avantura

Pri kraju ljeta, Luka Modrić i David Beckham su u društvu zajedno uživali u odmoru na Jadranu, a nakon što su se kupali i opuštali s društvom, u medijima u Španjolskoj su to povezali s mogućim dolaskom hrvatskog reprezentativnog kapetana u Inter Miami, u klub kojem je Beckham suvlasnik.

Slika s odmora izazvala je pažnju, a sada je u Španjolskoj došlo do novog povezivanja Modrića i Beckhama.

📸🇭🇷 Luka Modrić spent the weekend with David Beckham in Croatia. pic.twitter.com/4mSeVZmsFJ





— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 28, 2023