Pobuna nakon druženja s Vatrenima: ‘Mali navijači dobili razočaranje, suze i tugu’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je na početku novog okupljanja uoči susreta s Latvijom i Armenijom u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u Njemačkoj imala druženje s navijačima na spektaklu Vatreni ponedjeljak u Zagrebu, a s okupljanja koje je privuklo veliki broj navijača nisu svi otišli sretni.

U reakcijama ispod objave kojom je Hrvatski nogometni savez približio Vatreni ponedjeljak na Facebooku, s riječima Borne Sose koje govore o ljepoti ovakvog okupljanja, dio roditelja bio je ljutit i tužan zbog toga što djeca nisu uspjela doći do Vatrenih na druženju.

“Naši mali navijači od 7, 7 i 2 godine, koji su od pola 3 popodne, do pola 10 navečer čekali u redu da bi dobili slike s igračima naše ‘repke’ i potpise na majice koje smo kupili zbog naših Vatrenih, a dobili su jedno veliko razočaranje, suze i tugu. (Kao i barem 300-tinjak ostale djece). Imaju uspomene na ‘prekrasno’ provedeno popodne. Niti vidjeli, niti čuli, a kamoli dobili ono po sto smo došli”, pisalo je u jednoj reakciji.





Bilo je i ljutnje zbog velike gužve u kojoj svoj posao nisu obavili zaštitari i redari, kako piše u još jednoj reakciji na okupljanje u Cityju Center One West, na zagrebačkom zapadu.

‘Tisuće ljudi čekalo zbijeno’

“Katastrofa od organizacije, tisuće ljudi čekalo u Cityu zbijeno kao da su očekivali 300 ljudi da će doći, zaštitari bezobrazni, reprezentativci kasnili na potpisivanje, ljudi čekali, pa čak i oni unutra nisu došli na red na potpisivanje, nogometaši su se pokupili, oni malobrojni su u 40 minuta potpisivanja uspjeli doći do potpisa, dok su ostali dobili od spikera ‘bit će još ovakvih ‘meetupova’ ,nemojte se brinuti, to je to za danas'”, stajalo je u komentaru.

Dodao bih da nije bilo nikakvog reda niti organizacije oko puštanja ljudi na potpisivanje, bilo je tko prvi njegova djevojka praktički, gdje je puklo između redara netko bi se probio”, dodaje se u toj reakciji.

Bilo je i još razočaranih, a s obzirom na reakcije, oni koji nisu došli na red nadat će se da drugo okupljanje proći bez toliko zastoja.