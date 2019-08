POBJEDU POSVETIO NESRETNICIMA: Tko su paćenici kojima je trener Hajduka Burić posvetio pobjedu?

”Posvećujem ovu pobjedu našim navijačima koji pate zajedno s nama„, rekao je nakon utakmice, derbija Hajduka i Dinama, trener splitske momčadi Damir Burić:

„Ova pobjeda ide onim pravim i istinskim navijačima Hajduka, onima koji pate s nama i koji su se iz Osijeka vraćali tužni i razočarani. Danas smo svi uživali u ovom ambijentu i utakmici„, rekao je trener Hajduka.

Potom je malo i pojasnio tijek utakmice:

„Naš je plan bio ono što je Dinamo napravio u prvom poluvremenu, igrati visoki pritisak. Nismo se snašli i nakon toga smo promijenili formaciju. Dinamo ima veliku kvalitetu, ali smo s puno hrabrosti, voljom i željom zaslužili ovu pobjedu. Još itekako ima prostora za napredak. Moramo se jako popraviti u odnosu na prvo poluvrijeme. U pobjedi se ne uzvisi, a u porazu ne ponizi. Vjerujem da ćemo još napredovati i biti pravi„.

Na koncu je Burić zaključio.

„Jako me raduje da je Jradi zabio, ali treba spomenuti sve igrače, cijelu momčad. Izborili smo pobjedu protiv vrlo jakog Dinama i jako se radujemo„.

trener poraženog Dinama, Nenad Bjelica nije bio uzrujan;

„Dobro smo ušli u utakmicu i odigrali dobro poluvrijeme. Trebali smo zabili gol ili dva, ali to se nije dogodilo. Znali smo da nas Hajduk može ugroziti iz prekida i to se dogodilo. Imali smo još dvije šanse, ali nismo ih iskoristili. Čestike Hajduku na pobjedi„ rekao je trener Dinama Nenad Bjelica.

Nastavio je;

„Imali smo i nesreće, Arijan Ademi je morao napustiti teren zbog ozljede nakon čega je ušao Hajrović. Događaju se ozljede i kartoni, morali smo reagirati. Na kraju je bilo puno crvenih kartona, a ne bih ništa komentirao, neka ljudi koji analiziraju donesu odluke. Nama je teško s klupe vidjeti, ali sve je snimila kamera.

Bjelica je na kraju rekao;

„Nisam zabrinut, još je 30 kola do kraja„.