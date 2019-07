POBJEDA ZA MIR U KUĆI: Hajduk skroman, ipak dostatan za trijumf na Malti

Na otvaranju nove europske sezone, nogometaši splitskog Hajduka pobijedili su na gostovanju Gziru United sa 2-0 u susretu 1. kola pretkola Europske lige.

Nakon 29 dana priprema Centenary stadion u gradu Ta’ Qali na Malti bio je početna točka splitskog sastava na početku novog europskog putovanja.

Momčad Siniše Oreščanina je posao odradila rutinski ostvarivši pobjedu 2-0, a golove su zabili Adam Gyurcso u 44. minuti i Ivan Dolček u petoj minuti sudačke nadoknade.

Uzvratni susret je 18. srpnja na Poljudu, a prođe li Maltežane, Hajduk će u 2. pretkolu igrati s boljim iz susreta latvijskog Ventspilsa i albanske Teute.

Hajduk je na otočnu državu u srcu Mediterana stigao u nedjelju, a jučer su u večernjim satima odradili i službeni trening. Splićane je dočekalo vruće i sparno vrijeme s temperaturom od 37 stupnjeva Celzijusa.

Splićani su na Maltu doputovali bez nekoliko zvučnih imena. Treneru Oreščaninu su nedostajali kapetan Josip Juranović, povratnik nakon ozljede prepona Mijo Caktaš te Josip Posavec koji je dobio produženi odmor nakon U-21 europskog prvenstva. No, i bez njih hrvatski sastav je ostvario očekivanu pobjedu.

Hajduk je dominirao od prve minute, no tek je u završnici prvog dijela uspio slomiti maltešku obranu.

Prvu pravu priliku Splićani su imali u 37. minuti kada je Jradi prošao dva igrača i uposlio Gyurcsa koji je sa desetak metara puca preko gola. Tri minute kasnije Jurić je presjekao loptu s desne strane i opalio sa 20-tak metara, ali je pucao preko gola.

U 44. minuti Hajduk je napokon stigao do prednosti. Jairo je ubacio loptu u kazneni prostor, Adeyemo je igrao rukom, a izraelski sudac Gal Leibovitz dosudio kazneni udarac. Jedanaesterac je izveo Gyurcso, no Justin Haber je obranio njegov udarac skrenuvši loptu u vratnicu, međutim lopta se odbila do mađarskog napadača koji je iz drugog pokušaja zabio za 1-0.

Na otvaranju drugog dijela domaćin je mogao izjednačiti. Obrana Hajduka je ‘zaspala’ što je iskoristio Hamed Kone odlično primivši dugu loptu, ali je Tomislav Duka sjajno reagirao i spriječio izjednačenje.

Hajduk je u 69. minuti mogao povećati prednost, ali su Hamza i Dolček zakomplicirali situaciju, pa je Dolček pucao pored gola. U samoj završnici malteški sastav je imao još jednu priliku, ali je Kone bio neprecizan.

Kada se već činilo kako će susret završiti minimalnom pobjedom Hajduka, Ivan Dolček je u petoj minuti nadoknade nakon brze kontre zabio za 2-0 za miran uzvrat.