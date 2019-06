POBJEDA MINI-VATRENIH OSTALA U SJENI LOŠE VIJESTI! Ozlijedio se jedan od ključnih igrača mlade reprezentacije

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija pobijedila je u Puli Dansku s 1-0 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na Europsko prvenstvo za mlade koje se od 16. do 30. lipnja održava u Italiji i San Marinu.

Pobjednički gol postigao je veznjak Bordeauxa Toma Bašić u 92. minuti.

Izabranici Nenada Gračana dominirali su tijekom cijelog susreta, a dojam je pokvarila ozljeda igrača Dinama Ivana Šunjića, koji je u prvom dijelu ozlijedio gležanj.

Hrvatske nogometaše na Euru igraju s Francuskom, Engleskom i Rumunjskom.

👏 #Croatia U21s with a last-minute victory over @DBUfodbold U21s in the @UEFAUnder21 dress rehearsal in Pula!#BeProud #Family pic.twitter.com/lllW2Dex7S

— HNS (@HNS_CFF) June 12, 2019