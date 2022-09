TREBAO JE BITI VEĆI OD RAKITIĆA, A SAD JE NA DNU: Igra za ‘gajbu piva’: ‘Koža mi se naježi kad se sjetim, i danas zaplačem’

Sportaši o kojima se priča zbog velikog talenta često nose pritisak koji nije uvijek lako podnijeti. Mnogi iz toga isplivaju i postanu jako uspješni, ali ne nedostaje i drugačijih primjera, među kojima je i jedan s europskog istoka, u dijelu kontinenta bogatom nadarenim igračima koji traže svoj put prema vrhu.

Taj put nije uspio pronaći Dumitru Copil, vezni igrač napadačkog usmjerenja kojem su danas 32 godine. Svojedobno je bio na popisu 50 najvećih svjetskih talenata, u odabiru uglednog nogometnog časopisa World Soccer iz 2007., no na putu igrača koji je u ljeto te godine postao član U20 momčadi škotskog Heartsa je sve išlo u drugačijem smjeru od predviđenog.

U međuvremenu, za Copila je stiglo igračko potonuće u kojem je danas član rumunjskog četvrtoligaša, a po medijima u svojoj domovini, radi i kao trener ‘fitnessa’. Sve je potpuno drugačije nego su govorile najave 15 godina unatrag. Rumunj je tada na popisu vodećih svjetskih talenata bio na visokom 16. mjestu, između ostalog, i ispred slavnog Vatrenog Ivana Rakitića kojeg su smjestili na 45. poziciju.





Dobro pamti velike najave

Od rumunjskog nogometaša očekivalo se puno dok mu je bilo 17, a i danas dobro pamti popis koji ga je smjestio visoko među najvećim svjetskim talentima. ‘Koža mi se naježi kad se toga danas sjetim. Stari, bio si tamo, s najvećima!’, opisao je Copil u priči koju u njegovoj Rumunjskoj donosi PlaySport. Dodao je da je uspio doći do svjetala reflektora iako su izgledi bili protiv njega, s obzirom na to da nije imao pravu podršku koja ga je gurala naprijed. Možda je i to dio razloga što je u njegovom slučaju ‘puklo’, no govoreći o tome, pozabavio se i drugim stvarima.

‘Krivim i sebe što se nisam više trudio’

‘Ponekad krivim i samog sebe što se nisam više trudio. Zašto nisam razmišljao kao čovjek kakav sam danas? Ipak, treba razmišljati i pozitivno. Ne žalim, hvala Bogu što sam zdrav i što imam prekrasnu obitelj’, opisao je nekada veliki talent u priči koju približava rumunjski PlaySport, uz dodatak da pogled unatrag donosi i teške trenutke.









‘Zaplačem i danas, pustim dvije-tri suze, toga me nije sram. Da sada stojim ispred mladog Dumitrua, rekao bih mu da se u nogometu ne može probiti bez rada, ozbiljnosti i odricanja. Mentalitet bi bio prva stvar koju bih promijenio kod njega’, veli danas 32-godišnji Rumunj.

Opisao kako je sve ‘puklo’

Copilu nije bilo lako s pritiskom koji je nosio, između ostalog, i zbog visoke odštete od 250 tisuća eura, koliko je Hearts u ljeto 2007. platio rumunjskom Atletico Aradu dovodeći talentiranog igrača u svoju U20 momčad. U škotskom klubu dogodio se i težak udarac koji ga je, smatra, vodio u krivom smjeru u nastavku karijere, zbog onoga što mu se dogodilo uoči prijateljske utakmice protiv Barcelone dok je Hearts bio na pripremama u Njemačkoj.

‘ Tada su u momčadi imali Ronaldinha, Xavija, Iniestu i Thurama, nisam spavao cijele noći i osjećao sam da ću biti barem na klupi, no onda je stigao udarac. Smjestili su me među dvojicu koji su sjedili na tribinama. Tada, u toj sekundi, nešto se prelomilo u meni. Sve to promijenilo je moju situaciju, a nisam shvatio zašto’, opisao je Copil svoj pad.









Klubovi su se samo nizali

Nakon što u škotskom klubu nije išlo unatoč talentu o kojem se pisalo i govorilo, Copil je 11 puta mijenjao sredinu, na koncu dolazeći i do ACS Socodora u svojoj domovini. Po podatku Transfermarkta, u tom rumunjskom klubu je i danas, u situaciji u kojoj je odjeknula priča o dubokom igračkom padu – s još jednom poukom da nije lako uspjeti.