PLJESAK PUNE RUJEVICE ODUŠEVIO BJELICU: „Mi smo smo nastavili s istim žarom kao u Ligi prvaka„

Trener Dinama Nenad Bjelica s pravom je bio nasmijan nakon utakmice, u mikrofone je govorio:

„Ruku na srce, Očekivao sam da moja momčad bude na razini nakon susreta u srijedu protiv Šahtara. Vratili smo se kako to dolikuje, dečki su pokazali da su pravi šampioni. Nismo dali Rijeci da bude previše dobra, jako sam zadovoljan. Mi smo motivirani svaku utakmicu, ne možeš svaku pobijediti. Da bi održavali nivo i rezultat igara na sve tri fronte, moramo rotirati momčad i svima davati šansu. Nekad to onda ne izgleda najbolje, što je razumljivo. Nekad pošaljemo jedanaestoricu na teren koji nikad nisu igrali zajedno. No, to je potreba, da svi imaju minute. I u ovom i prošlogodišnjem Dinamu svi igrači su bili bitni. Jednostavno ne možete ovaj ritam izdržati šest mjeseci, mi igramo od 15. srpnja, praktički nemamo vremena za treninge i rekuperaciju, ali svejedno igramo odlično.

Uslijedilo je novinarsko pitanje – je li ovo dosad bila najbolja utakmica Brune Petkovića?

„Ne bih rekao da je ovo najbolja partija Petkovića. Odigrao je sjajno, drago mi je da je odigrao kvalitetno, kao i Livaković, kao i Perić, koji bi trebali pomoći našoj reprezentaciji na Rujevici u nadolazećoj utakmici da izborimo taj očekivani Euro. Teško mi je jednog igrača izdvajati, svi su bili dobri„.

Trener Rijeke Simon Rožman bio je utučen…

„Čestitam Dinamu na pobjedi. Bili su bolji u svim segmentima igre. S dečkima sam pričao kako ćemo ići dalje. Ovaj visok poraz jako boli i napravit ćemo neke poteze za sljedeće utakmice. Vidjet ćete sve u sljedeće vrijeme. Neki igrači se nisu zalagali i morat ćemo sve to riješiti u svlačionici. Situacija sigurno nije dobra. Na domaćem terenu pred našim navijačima moramo biti bolji. Ako pogledamo pozicije svakog od primljena prva četiri gola, vidi se totalna nedisciplina u igri. To nas je koštalo tih četiri komada u prvih 20 minuta„.





Inače, Dinamo je ispraćen pljeskom s Kantride što je posebno oduševilo Dinamovog trenera Nenada Bjelicu:

„To je baš bilo lijepo„!