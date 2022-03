PLES MILIJARDI: Političko interesne spletke oko kultnog kluba

Kako došlo tako otišlo, to bi mogao biti sukus plesa ruskih oligarha i milijunaša koji su zadnjih dvadesetak godina nemilice trošili velika bogatstva na zapadu, ponajviše u Engleskoj.

No sankcijama protiv svega što ima veze s Putinom, nakon napada na Ukrajinu, na rasprodaji se našlo sve što su posjedovali, a jedan od krunskih eksponata kapitala povezanog s predsjednikom Rusije je Londonski kultni klub Chelsea, koji je pod Romanom Abramovičem postao svjetski poznat, ne više samo po navijačima, već i po nogometnim dostignućima.

Abramovič, koji je svoje bogatstvo stekao, kako neki tvrde namještenom kupnjom Sibnefta od države za 250 milijuna dolara, koji je potom prodao državnom Gazpromu za 13 milijardi dolara nakon nekoliko godina, dio je otišao i u Chelsea, po procjenama oko 3 milijarde funti.

Država preuzima prodaju

No Roman se odrekao svojih potraživanja od Chelsea, kojem je njegova vladavina donijela pet naslova engleskog prvaka, dva naslova prvaka Europe, naslov svjetskog klupskog prvaka i još podosta toga, te je digao klub iz Londonskog kvarta do svjetski poznatog branda.

Kako su sankcije dovele do toga da se prodaja kluba mora provesti zapravo što je prije moguće, počele su i razne priče kome će Engleska prodati Chelsea za pozamašnu svotu funti.

Javnost na Otoku nije sretna zadnjom kupovinom kluba iz Newcastlea, kojeg su kupili investitori iz Saudijske Arabije, pa se traži opcija prodaje ne domaćem kapitalu i po manjoj cijeni od vrijednosti kluba.

Po zadnjim informacijama pojavila se “Saudi media group” koja je spremna ponuditi zadovoljavajućih dvije milijarde i 700 milijuna funti, a grupa navodno nije politički povezana sa Saudijskom Arabijom, što nije slučaj s novim vlasnicima Newcastlea, mada je vlasnik grupacije jedan od suvlasnika istog.

Nafta i nogomet

Uz to što je ponuda zadovoljavajuća, “Saudi media group” je najozbiljniji kandidat, analitičari smatraju kako bi bilo oportuno imati Saudijce kao partnere u kriznim vremenima divljanja cijena nafte.

Tako prodaja Chelsea više nije stvar “običnog” kapitala, nego se s nogometnim klubom traže najbolji partneri, a od ideje Romana Abramoviča da novac od prodaje da u humanitarne svrhe za Ukrajinu neće biti ništa.

I dok igrači i navijači Chelsea najviše ispaštaju pod sankcijama, vlada Velike Britanije pokušava što prije i što bezbolnije riješiti se ostavštine Romana Abramoviča.

