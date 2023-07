Plazibat otvoreno o bolnom porazu: ‘Pripreme su bile savršene, ali nisam našao način da ga pobijedim’

Autor: Ivan Lukač

Jedan od najboljih kickboksača svijeta Antonio Plazibat nedavno je u Rotterdramu doživio poraz u meču koji bi mu omogućio borbu s aktualnim prvakom Rickom Verhoevenom.

Plazibat je izgubio protiv Tariqa Osara. Ipak, osim poraza zadobio je i ozljedu. Slomio je ruku krajem prve runde sada čeka nekoliko mjeseci oporavka.

Solinjanin je gostovao u Podcast inkubaturu gdje je rekao da očekuje da će početkom desetog mjeseca vratiti se treningu, ali je pričao i o porazu te samoj pripremi bez svog glavnog trenera legendarnog “Big Mikea”.





Ponovno će napasti

“Što se tiče priprema. Pripreme su prošle ono, neću govoriti najbolje ikad jer to svi uvijek govore. Pripreme su prošle super i savršeno. Nema ozljeda, nema ničega. Odradio sam sparinge, kondiciju, trčanje. Spreman sam bio koliko god mogu biti spreman, bio sam spreman za 100 rundi a ne za pet” započeo je.

Dotaknuo se i same taktike i analize: “Što se tiče taktike. Znači, ja sam prije meča stalno govorio ‘prva runda nokaut‘. To su svi popušili tako da hvala vam, dobro glumim. To sam sve govorio jer smo sparirali i jer se znamo, znao sam da će on to očekivati i da će misliti da ću to stvarno napraviti. Taktika je bila da ja napravim kontra i da prve dvije runde ne radim ništa, da smanjim brzinu do kraja.”

Zatim je komentirao ozljedu: “Na kraju prve runde sam osjetio da me ruka boli, ali to nije bilo van ičega što i inače osjećam. U prvih 15-20 sekundi druge runde ja vidim da ruka ne valja. Kad sam mu maknuo udarac nogom koji je bio lagan, ja sam znao da je ruka slomljena.”

Za kraj je još rekao da je nezadovoljan sa sobom jer unatoč slomljenoj ruci nije našao način kako da pobijedi borbu. Čeka ga oporavak, a zatim i ponovni napad na vrh.