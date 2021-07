PLATILI DANAK PREVELIKIM AMBICIJAMA U HNL-u! Sagradili stadione, a neki navodno na travnjaku sade i kukuruz

U tridesetogodišnjoj povijesti Prve hrvatske nogometne lige nagledali smo se brojnih klubova, možda ćete se iznenaditi da je u maloj Hrvatskoj čak 38 klubova igralo u eltinom prvoligaškom natjecanju, Danas? Neki od tih klubova uopće ne postoje, ugasili su se, neki su se stropoštali jednu razinu niže, a mnogi su u još nižim ligama, preživljavaju, jedva da i postoje.

Zanimljivo, samo četiri kluba su stalno prvoligaši, to su oni koji svoju tradiciju imaju još iz bivše države, Dinamo, Hajduk, Osijek i Rijeka. No, jedan od tih koji baštini gugu, veliku i lijepu tradiciju, Zagreb, danas je u Trećoj ligi, a bio je i niže. Makar je bio i hrvatski prvak…

Imali smo takvih situacija da su nekadašnji prvoligaši igrali derbije i u četvrtoj, županijskoj ligi, poput dvoboja Karlovca i Samobora.

Od stadiona do kukuruza

Ajmo se prvo dotaknuti dva kluba koja su nestala, ishlapila, zgasnula. Kamen Ingrad i Čakovec.

Kamen Ingrad iz Velike bio je zanimljiv projekt pokojnog Vlade Zeca koji je zbog svojih makinacija bio i pravomoćno osuđen. U maloj Velikoj, u srcu Slavonije sagrađen je i krasan stadion na kojem je znala igrati i mlada reprezentacija. Danas taj stadion zjapi prazan, priča se da se na travnjaku sadi kukuruz.

Klub ne postoji, a iz doba dok je egzistirao sjećamo se službenih fotografija u kojima je bilo postavljeno na desetke fotografjia i na svakoj je bio lik predsjednika Vlade Zeca. Koji je, uzgred budi rečeno, bio i član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza.

Čakovec je davno ugašen, danas njegovu tradiciju baštini iz tog grada Međimurje. Isto nekadašnji prvoligaš koji ima nemalih financijskih problema.









Zanimljiva je priča i Pomorca iz Kostrene, jednog od najstarijih klubova. Koji je bio u teškoj krizi, nekoliko godina je bio i bez seniorske momčadi.

Do Pete lige stropoštali su se Istra (ne ova današnja prvoligaška Istra 1961), TŠK iz Topolovca i Suhopolje (poznatija s prvoligaškim imenom Mladost Suhopolje). Odkoturali su se do Četvrte lige mnogi nekdašnji prvoligaši, Samobor, Karlovac, Orijent i Neretva, a u Trećoj ligi bivših prvoligaša bilo je koliko hoćete: Marsonija, Međimurje, Belišće, Vukovar, Zadar, Split, GOŠK Dubrovnik, Primorac Stobreč, Zagreb, Segesta, Pazinka, Dubrava.

Neki su se uspjeli dokopati Druge lige, a o prvoj niti ne razmišljaju. Zanimljiva je priča oko Dubrave, koje je ne tako davno bilai u Četvrtoj ligi. Danas je stabilan drugoligaš, ima trenera, bivšeg „vatrenog” Danijela Pranjića i puca na Prvu ligu. Kakav bi to povratak bio.

U Drugoj ligi su skoro sve bivši prvoligaši, osim drugih momčadi Osijeka i Rijeke, Hajduk je pak nedavno ugasio svoju drugu momčad, a prvoligaši od drugoligaša nisu bili samo BSK, Kustošija, Opatija, Dugopolje, Croatia Zmijavci, Solin i Junak. U povijesti su prvoligaši bili: Rudeš, Cibalia, Sesvete, Dubrava Tim Kabel, Inter Zaprešić, Orijent 1919 i Međimurje.









Prevelike ambicije

Protočnost Prve hrvatske nogometne lige očito je poprilično snažna. No, jedna stvar se da lako primjetiti. Zbog velikih ambicija a s malo novaca mnogim klubovima stradanje je počelo baš svojim najuspješnijim činom – plasmanom u Prvu ligu.

Nezajažljive ambicije potrošile su sav novac, brzo bi se ispalo iz društva najboljih i potom je slijedio pad s velike visine. Do niželigaških polja. Tako to ide u nogometu, nije samo kod nas to slučaj. I mnogi engleski, njemački ili španjolski klubovi plaćaju danak prevelikim ambicijama. Nogomet nije samo igra na terenu, već infrastruktura, organizacija i snalaženje.