PLAŠT KOJI SIMBOLIZIRA BOGATSVO! Ovako su šeici obukli Messija uoči dizanja trofeja

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Po treći put u svojoj povijesti Argentina je postala prvak svijeta u možda i najboljem finalu ikad igranom. Messi je tako osvojio i jedini trofej koji mu je falio.

Argentina je vodila 2:0 do 80. minute, da bi onda Kylian Mbappe s dva gola u manje od dvije minute odveo utakmicu u produžetak. Messi je u 108. minuti vratio Argentinu u vodstvo, a penale je Francuskoj osigurao Kylian Mbappe hat-trickom iz penala u 118. minuti.

Bilo je to Messiju drugo finale. Ono prvo igrao je u Brazilu protiv Njemačke te je izgubio s 1:0. I tada i sada je došao do Zlatne lopte, ali ovaj puta i do naslova.





Misteriozni plašt

Messiju je FIFA-in predsjednik Gianni Infantino uručio pehar prvaka koji je sa suigračima podigao ogrnut crnim plaštom koji mu je stavio Infantino.

They’re putting a cloak on Messi yeah????? Naaaaaah I’m in love with this World Cup pic.twitter.com/LfIT7lQQdS — Nubaid Haroon (@RamboFYI) December 18, 2022

Riječ je zapravo o “bishtu”, tradicionalnom ogrtaču bogatih katarskih državljana koji ga često nose preko ostatka odjeće. Na ovaj način Katar se htio nakloniti najboljem svih vremena.