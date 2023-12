Plakao je zbog smrti poznatog Srbina, a sada živi u strahu: ‘Zar me žele ubiti?’

Sampdoria – osvajač Serie A i četverostruki pobjednik talijanskog kupa trenutno nastupa u drugom rangu talijanskog nogometa i pamti neke ljepše dane.

Za navijače je glavni krivac Massimo Ferrero, vlasnik kluba. Nedavno je u razgovoru u razgovoru za LaPresse komentirao je sve što mu je doživio u trenutcima dok je klub ispadao iz lige.

“Molim navijače da mi prestanu prijetiti. Zar me želite ubiti? Ja sam ionako živi mrtvac dok gledam ovakvu Sampdoriju. U moju kuću stigla su tri metka. Prva dva još prije tri godine, a nedavno još jedan.”

Na udaru kritika

Ferrero je 2014. godine postao i predsjednik kluba, a 2021. morao je odstupiti s te pozicije zbog financijskih malverzacija u poslovima nepovezanim sa Sampdorijom, no ostao je njezin većinski vlasnik.

Pomoć su mu ponudili bivši vlasnici: “Garrone nam je ponudio pomoć, ja sam prvi koji će reći da on nema veze s trenutnim stanjem kluba i želim mu zahvaliti na svemu. Spasio je Sampdoriju prije 12 godina. I meni i njemu stigao je metak. To je loše, to nije nogomet i to nije sport. Osuđujem ove prijetnje i sve ostale koje su stigle od navijača. Policija mora zaustaviti ovo nasilje. Imam djecu, a bojim se šetati okolo.”









Bio je i veliki prijatelj sa Sinišom Mihajlovićem koji je bio trener u klubu: “Mislim da ne trebam ništa reći. Uvijek gubimo prvake, ali takav je život. On me krstio nogometom, bio je veliki čovjek, stvarno veliki. Pozdrav Siniša” rekao je nakon smrti pokojnog Mihajlovića.