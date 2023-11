Pjaca otkrio kako ga je Dalić iznenadio: ‘Ljudi mi čestitali, a nisam bio siguran zbog čega’

Hrvatska se priprema za utakmice protiv Latvije i Armenije na kraju puta u svojoj kvalifikacijskoj skupini za Euro 2024. u Njemačkoj, a s reprezentacijom je ponovno i Marko Pjaca, povratnik među Vatrene, kojem je Zlatko Dalić poslao poziv nakon što je ove sezone uhvatio kontinuitet u dresu Rijeke.

Povratak se dogodio brzo nakon što se nametnuo u Rijeci, a kako je Pjaca otkrio, za njega je sve bilo prilično neočekivano. Nadao se novoj prilici u reprezentaciji, no sve se dogodilo brže nego je mogao predvidjeti.

“Tog jutra sam se jako iznenadio, bio sam presretan. Dobio sam neke poruke i čestitke, ali nisam još bio siguran što mi čestitaju”, rekao je Pjaca na današnjem susretu s novinarima, govoreći o situaciji prije nego je bio potvrđen poziv za povratak u reprezentaciju.

Hrvatski reprezentativni povratnik govorio je i o svojoj formi. Dok je igrao u Italiji, bilo je puno problema s ozljedama, no sada je zdrav i veseli se novim izazovima na terenu.

“Dosta sam se dignuo u formi. Fizički sam stvarno dobro, definitivno sam spreman”, rekao je.

