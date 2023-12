Pišu o neobičnom planu za Dinamovu novu zvijezdu: ‘Otkupit će ga i onda preprodati’

Autor: Ivor Krapac

Trebali su za to čekati mjesecima, ali nakon početnog razdoblja uhodavanja, u Dinamu su dočekali plodove dovođenja Japanca Takura Kaneka tijekom ljeta, dok je vodeću riječ u sportskoj politici kluba još imao Dario Šimić. Kaneko se u početku teško probijao i nije igrao puno, no to se promijenilo u razdoblju nakon smjene Igora Bišćana i dolaska Sergeja Jakirovića na klupu, dok je Dinamo ostao pogođen ozljedama i slabijim rezultatima, u potrazi za pomakom u drugačijem smjeru.

Kaneko je prije zimske stanke pokazao što zna. Unio je živost u napadačke akcije Dinama, no kako sad pišu u njegovom Japanu, nije sasvim sigurno hoće li na duži rok ostati među zagrebačkim Plavima. Za sada je u Dinamu na posudbi iz Sappora u svojoj domovini, s opcijom otkupa ugovora nakon sezone, a u planovima za dalje, 26-godišnji Japanac izaziva interes i drugdje u Europi.

Riječ je o zanimanju iz Njemačke, iz tamošnjeg Freiburga, o čemu piše japanski Goal.

Cijena solidno raste

Dinamo ima opciju otkupa ugovora od japanskog Sappora za 1,1 milijun eura, a Kaneku cijena solidno raste, s procjenom vrijednosti na nogometnom tržištu od 1,5 milijuna eura, po podatku Transfermarkta.

Japanski Goal piše o planu zagrebačkih Plavih da otkupe Kanekov ugovor i onda ga preprodaju za jači iznos, čekajući ponude od kojih se za sada spominje ona Freiburgova.

Bude li interesa više klubova, a s time i licitacije oko Japančeve cijene, Dinamo bi na Kaneku mogao profitirati dok je u najboljim igračkim godinama.

Media day 🗣️🎙️





📸 Marko Lukunić/Pixsell pic.twitter.com/VaW27eNQD4 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) December 15, 2023









Puno toga je na njemu

Kako ide dalje u dresu Dinama, puno toga bit će i na Kaneku koji treba nastaviti smjerom zacrtanim prije zimske stanke.

Statistički učinak mu je za sada na tri gola i šest asistencija u 18 odigranih službenih utakmica za zagrebačke Plave, što uopće nije loše nakon početka koji je bio skroman.