‘PIJU I IGRAJU, A MI SE SRAMOTIMO’ Realova zvijezda ovo nije mogla objasniti, kakav bezobrazluk…

Real Madrid je snažno pogođen teškim porazom od Barcelone u velikom derbiju, a taj pretrpljeni udarac na Santiago Bernabeuu pao je jako teško i Realovoj zvijezdi koja nije igrala. Karim Benzema, vodeći Realov strijelac, morao je propustiti utakmicu zbog ozljede, no o onom što se zbivalo na terenu se ipak izjasnio.

Govoreći o teškom porazu kod kuće, Benzema smatra da se sve dogodilo jer su njegovi suigrači podcijenili Barcelonu. Posebno je ‘na zub’ uzeo dvojicu, Viniciusa i Casemira, od kojih bi Casemiro trebao znati bolje jer je njemu već 30 godina. Vinicius je, pak, 21-godišnjak, a čini se da se uz svojeg brazilskog sunarodnjaka i klupskog suigrača malo zaigrao.

Francuski sjajni napadač izjasnio se o svemu.

‘Današnji sramotni poraz od Barcelone dogodio se jer smo ih podcijenili’, smatra 34-godišnji Francuz čiji se izostanak u velikom derbiju itekako osjetio.

‘Dan prije utakmice, probudio sam se i vidio Viniciusa i Casemira kako zajedno piju i igraju Fifu do četiri ujutro’, prozvao je Benzema suigrače, od kojih je htio znati što ih je spopalo da se tako opuste prije susreta s rivalom.

‘Kada sam ih pitao zašto se ne odmaraju za utakmicu koja je čekala dan kasnije, Vinicius mi je odgovorio da to nije potrebno jer igra Barcelona bez Messija’, zaključio je nezadovoljni Francuz.

Kako se pokazalo, čini se da je Realu bolja priprema ipak trebala, što zbog poteza trenera Carla Ancelottija kojeg se proziva, ali i zbog pristupa igrača koje je Benzema prozvao.

