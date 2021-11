PIJANI POLICAJAC UBIO LEGENDU JUGOSLAVIJE: Tragedija šokirala, a sve je počelo bezazleno…

Nogometna povijest nekadašnje Jugoslavije, koju su pisale i brojne hrvatske legende, osobito pamti nastup tadašnje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 1962. u Čileu, kada je bivša SFRJ došla do polufinala i završila je turnir na četvrtom mjestu, s porazom od domaćih Čileanaca u utakmicu za treću poziciju.

U dresu Jugoslavije, na putu do polufinala je veliku ulogu u posljednjem redu imao Vladimir Durković, jedna od legendi Crvene zvezde i igrač čija je životna priča tragična. Prekinuta je 1972., dok su Durkoviću bile samo 34 godine, a sve se dogodilo iznenada, u tragediji u kojoj je sve počelo bezazleno, bez povoda, sa smrtnim ranjavanjem koje je jedna od legendi jugoslavenskog nogometa pretrpjela u Švicarskoj.

Durković je ondje igrao za Sion, bio je pri kraju karijere, a tragedija se dogodila ispred jednog tamošnjeg noćnog kluba. Srpskog nogometaša je smrtno ranio policajac koji je bio pod utjecajem alkohola i pucao je iz pištolja. Nakon što je Durković hitno bio prebačen u bolnicu, liječnici nisu uspjeli spasiti njegov život. Kobnim se pokazao policajčev hitac u trbuh.

Kako su mediji u Švicarskoj tada pisali, pijani policajac je u trenutku svojeg napada bio u civilu, a do incidenta je došlo dok je Durković bio u društvu jednog suigrača. Policajac ih je vrijeđao, a nakon što su pokušali doći do automobila, došlo je i do potezanja pištolja sa smrtnim ranjavanjem. Tragedija igrača s 50 reprezentativnih utakmica u bogatoj karijeri potresla je bivšu državu, a ostale su predstave koje se pamte. Među njima, puno sjajnih utakmica stiglo je u razdoblju od 1955. do ’66. dok je Durković igrao za Crvenu zvezdu, sa 177 ligaških utakmica i sedam golova u tom razdoblju. Zvezdaši su se njegovog životnog puta sjetili ovih dana, u povodu 84. godišnjice njegovog rođenja.

Durković je u bogatoj karijeri imao 50 reprezentativnih utakmica, a na njegovom klupskom putu stiglo je puno naslova prvaka. U dresu Crvene zvezde imao ih je pet u bivšoj Jugoslaviji, a zatim, po odlasku u Francusku, triput je bio prvak u dresu Saint-Etiennea. Pored toga, tragično stradalom bivšem jugoslavenskom reprezentativcu su uspjesi stizali i u kupovima, s tri titule u Jugoslaviji i još dvije u Francuskoj, čime je broj titula u domaćim natjecanjima njegovih klubova stigao do impozantnih 13.

U nastupima za reprezentaciju, Durković se mogao pohvaliti nizom od 39 utakmica zaredom, bez propuštene ijedne, čime je bio slabiji jedino od legendarnog Hrvata Stjepana Bobeka, koji je imao 44 utakmice u nizu za Jugoslaviju.