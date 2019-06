‘PIJANI HRVATSKI RATNI VETERANI NAPALI SINA ZVEZDINE LEGENDE’: Doznajemo zašto Srbi vrište zbog skandala

Autor: Dnevno

Srbi su se raspisali o skandalu u Velikoj Gorici na turniru Alpas koji se održao prošlog vikenda. Na tom su natjecanju navodno pijani roditelji htjeli tući trenera mlađih selekcija FK Čukaričkog, Đorđa Aćimovića, sina slavog nogometaša Crvene zvezde Jovana Kuleta Aćimovića.

Aćimovića su navodno napali roditelji igrača Hrvatskog dragovoljca, i to uoči izvođenja penala.

“Grupa roditelja je, ničim izazvana, došla do mene. Moguće je da su u pitanju bili ratni veterani. Samo su čekali moj potez da bi me izudarali, ali su svi ostali stali na moju stranu, među njima i roditelji mladih igrača Dinama. Spriječili su da dođe do fizičkog sukoba”, rekao je Aćimović uz napomenu kako su ga napali agresivni i pijani ljudi.

“Djeca su bila udaljena samo deset do petnaest metara od mjesta incidenta, bilo je baš napeto. Srećom, sve je prošlo bez problema. Trebalo je imati više odgovornosti kod organizacije takvog događaja”, tvrde to Srbi.

Kontaktirali smo organizatora turnira, Vladimira Stepanića, a on nam je potvrdio kako je do incidenta došlo, ali samo verbalnog i da nije bilo baš tako kako je Aćimović rekao.

“Ha, možemo to nazvati incidetom, ali nije bilo baš tako strašno. To vam se događa na gotovo svakoj utakmici. Dječaci su izvodili penale, a netko od roditelja ušao je u verbalni sukob s trenerom Čukaričkog, za kojeg moram reći da se nije primjereno ponašao i kako je provocirao. No, osim verbalnog sukoba nije se dogodilo ništa posebno i sve su na vrijeme zaustavili roditelji i zaštitari. Nakon finala sjeli smo s predstavnicima Čukaričkog i ispričali se za incident te je na kraju sve završilo u prijateljskom tonu”, pojasnio nam je organizator uz naglasak kako mu je žao što se o ovom turniru piše samo zbog incidenta.

Alpas Cup osvojila je bugarska akademija National iz Sofije pobijedivši Lokomotivu, a treće mjesto pripalo je nogometašima Osijeka koji su bili bolji od Partizana.