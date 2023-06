‘Pijan me vrijeđao, dobro su ga ispendrečili!’ Knoll se otvorila o drami: ‘Rekla sam da ih samo maknu’

U danu u kojem je Hrvatska slavila pobjedu nad Nizozemskom u polufinalu Lige nacija u Rotterdamu, odjeknulo je da je poznata navijačica Vatrenih Ivana Knoll bila u središtu incidenta u kojem je policija imala posla s jednim navijačem. Izgubio je glavu u situaciji koja je bila snimljena, bilo je tu i naguravanja s drugima s hrvatskim navijačkim obilježjima, a organi reda reagirali su služeći se pendrecima.

O ovoj situaciji smo pisali, a stigla je i reakcija Knoll koja je opisivala kako je sve krenulo.

No han passat ni 10 minuts des que he arribat al camp que ha passat això. Increïble. Jutgeu vosaltres mateixos. Tot ve per la presència de Ivana Knoll, la famosa aficionada de Croàcia. Algun aficionat l’ha molestat i la cosa ha acabat com el rosari de l’aurora pic.twitter.com/6Izznb8ckw





— Damià López (@DamiaLopez) June 14, 2023