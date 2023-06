Petkovićevi golovi noćna su mora za elitu! Joker kakvog je Dalić mogao samo sanjati, ali ima jedan problem

Autor: Andrija Kačić Karlin

Tako je lijepo razgovarati o nogometu, još kada razgovarate o određenom nogometašu koji vas impresionira svojom pojavom, sportskom i ljudskom, koji pobire vaše simpatije. Jer on ni sam ne bježi od svojih slabosti i mana. A veliki je igrač, sjajan nogometaš. To je naš Bruno Petković. Koji je zabio zadnja dva čavla u lijes Nizozemaca koji su se pokušali oduprijeti Hrvatima u polufinalu Lige nacija.

Ima Hrvatska kroz svoju nogometnu povijest divnih ljudi, nevjerojatnih igrača, likova koji su nam dali srce, ali i osvajali naša srca. Upravo to je postao Bruno Petković. Nakon Brazila sad je polupao i nizozemske posude, a ušao je u igru kao pričuva. Onako svjež za Nizozemce je bio enigma.

Dobro da ova krasna priča ne prestaje. Brunu Petkovića, zbog svoje korpulentnosti ali i sjajne spretnosti i tehnike odavno su uspoređivali i sa Zlatanom Ibrahimovićem, oni stariji govore da nalikuje i na Ivicu Osima, neki su ga smjestili u usporedbe s Peterom Crouchom.





Bjelica ga je lansirao

I rastom i kvalitetom sve nogometnim gorostasima. Još prije nekoliko godina Hrvatska i Dinamo dobili su odličnog centarfora koji je usto i atraktivan, a Petković je svima nama svojim pojavom nešto i objasnio. Nogomet još uvijek može biti romantičan. On je upravo takav igrač.

A nije tako davno, prije nekoliko godina bio niželigaški igrač u Italiji. Pa i kad je stigao u Dinamo, počeo zabijati svi smo mislili kako tadašnji Dinamov trener Nenad Bjelica samoreklamerski nudi Petkovića u reprezentaciju. Taj je nogometaš nakon nekoliko lijepih golova postao omiljena Bjeličina tema. Petković je zgrabio priliku u Dinamu i kao da nije vjerovao što mu se događa. Sjećamo se kada je Petković pričao:

“Dugo me nije bilo nigdje. Iznimno sam sretan i ponosan što je Dinamo prepoznao moj rad, trud i odricanje. Malo je onih koji bi mi pružili priliku i takvu podršku. Dinamo i Zdravko Mamić stali su iza mene i nadam se da sam vratio povjerenje. Isto tako, ovim putem se zahvaljujem svom agentu Ivanu Cvjetkoviću koji nosi velike zasluge za ovo što mi se događa u Dinamu i reprezentaciji„.

Novinare i navijače uvijek je zanimalo kako se Petković ranije nije dokazao dok se selio po Italiji:

“Iskreno, igrao sam u defanzivnim momčadima koje se brane u 80 posto utakmice, koje ne igraju napadački ili ne stvaraju puno prigoda. No, za sve sam najveći krivac ja, morao sam i mogao u Italiji ostaviti veći trag, dati puno više”, kaže Petković.

Petković je dosad odigrao sjajne utakmice za reprezentacije, impresionirao lakoćom driblinga, otkrivanja, sprintevima, odgovornošću. No, nekad je iznenada znao izgubiti formu, u Dinamu. Djelovao je izgubljeno i neodgovorno. I izbornik Zlatko Dalić bi ga bez odveć krzmanja stavio na led. Pa, bilo je pitanje hoće li formom uopće zadovoljiti kriterije za biti na popisu za svjetsku smotru u Katru. Mnogi su bili sumnjičavi. Uspio je doseći zadovoljavajuću formu, a protiv Brazila u četvrtfinalu ispao je naš najveći adut, majka svih aduta.

Evo, baš kao i sada protiv Nizozemske.









Međutim, njegova priča uopće nije bila laka. Naprotiv. Jer, dugo se tražio Bruno Petković, u Dinamo je došao nakon cijele epizode proba i pokušaja, nakon neuspjelih angažmana u Dinamu, Lokomotivi, Zagrebu, HAŠK-u i Hrvatskom dragovoljcu, preselio se u Italiju i tamo nastupao u dresovima Catanije, Varesea, Reggiane, Virtusa, Trapanija, Hellas Verone i Bologne… Petković je još kao junior otišao u Italiju i u svojoj ne tako dugoj karijeri obavio je nevjerojatnih 18 transfera. Mnogi od njih bili su posudbe, ali računaju se kao transferi.

Nenad Bjelica koji ga je u Dinamu vratio u život govorio nam je:

“Petković je hakler, on ne igra nego se igra nogometa. Ima i manu a to je da je premalo sebičan za napadača. Ja ga tjeram u šesnaesterac, tamo je najopasniji, ali njega lopta vuče, pa se previše izvlači na bokove. Za moj ukus Bruno treba biti sebičniji, on je odličan realizator ali voli dodati suigraču, podvaliti loptu, a postoje situacije kada bi trebao sam poentirati”…









Ma, slično je pričao i Dalić. Nakon utakmice protiv Brazila na svjetskoj smotri u Katru, u kojoj nas je Petković izjednačujućim golom i spasio i omogućio jedanaesterce u kojima smo besprijekorni, Dalić je objasnio svoje gestikulacije prema Petkoviću tijekom utakmice:

“Ma, samo sama ga tjerao naprijed, pa njega sam uveo da zabije gol, a on voli sudjelovati u igri. To jest vrlina, ali nama od njega trebaju golovi„.

I evo, imamo ih. Petkovićevi golovi su neviđena atrakcija.