Petkovića i Ademija bi odmah uzeli za sebe: ‘Njihova kvaliteta bi se ovdje dobro uklopila’

Autor: Ivor Krapac

Puno posla ih čeka na velikom terenu u dresu Dinama, s kojim će se boriti za novi naslov prvaka u SuperSport HNL-u, no rano u nastavku sezone, Bruno Petković i Arijan Ademi bili su i tema jednog razgovora o futsalu, o dvoranskom nogometu i ambicijama MNK-a Futsal Dinamo na hrvatskoj sceni.

O tome je u serijalu ‘Zlatni mikrofon’ za Zagreb.info govorio trener Matija Đulvat, koji je u Futsal Dinamu prošao različite uloge. Jedan je osnivača kluba, bio je igrač i kapetan dok je bio u akciji na terenu, a bio je i predsjednik kluba. S obzirom na iskustvo, zna što je potrebno za uspjeh u dvoranskom nogometu.

“Sigurno da svi govore za Brunu Petkovića i za Ademija, recimo, da bi mogli biti vrhunski igrači futsala i ja mislim isto da bi, ali dok ih ne vidim na terenu to su sve nekakve priče. Tako da je to jako teško, to su dva različita sporta i drugačiji su i mišići i lopta je drugačija kao i podloga. Što se tiče nekakve kvalitete koju posjeduju njih dvojica, mislim da bi to možda bilo nekakva kvaliteta koja bi se kod nas dobro uklopila”, rekao je Đulvat.

Ništa nije slatko kao igranje

U različitim ulogama koje je prošao u klubu, Đulvat je rekao da ništa nije tako slatko kao igranje. “Mislim da je to najljepši trenutak, dok možeš igrati. Ali svakako da i sve druge funkcije – i trenerska i predsjednička pa čak i volonterska u klubu, da ima svoje ljepote i svoje čari. Osobno najviše volim igrati i stvarno ima jako puno uspomena. Dala bi se jedna dobra serija napraviti”, našalio se.

U protekloj sezoni slavio se prvi naslov prvaka u Hrvatskoj, to se dobro pamti. “Bilo je jako bitno zadržati fokus na terenu, da ne razmišljaš o tome svemu. A karte… Recimo za karte su mi se javljali ljudi za koje nisam čuo 30 godina. Prijatelji iz osnovne škole… Ja već pred penzijom, a oni mene zovu da im riješim karte. Predivni trenuci koji će ostati zauvijek u nama”, prisjetio se Đulvat.

“Svi su osjetili takvu jednu sreću i zadovoljstvo u tom finalu. Dan danas se priča o tim danima, a koliko je već prošlo… Mi sada više nismo neprepoznatljiva ekipa. U gradu ljudi sreću Čekola, Novaka, Perića, djeca ih zaustavljaju na cesti i žele se slikati s njima i dijele autograme. Do prije godinu dana je bilo nezamislivo da se takvo što može dogoditi u sportu kao što je futsal. A danas su oni u gradu u rangu igrača nogometnog kluba Dinamo”, dodao je.









Snažan zamah s navijačima

“Ono što je mene jako dojmilo je to da su naši navijači nakon osvajanja prvenstva dizali pehar, a da su igrači bili na tribini. Navijači su bili dolje, mi smo bili gore i zamijenili smo uloge. To pokazuje jednu sinergiju koja vlada u klubu. Nije bilo bitno čiji je pehar, tko ga drži, je li to bilo malo dijete, baka, navijač ili naš kapetan. Mi smo svi bili u tom trenutku jedno”, istaknuo je Matija Đulvat.

Navijači dolaze na utakmice Futsal Dinama, a trener te momčadi voli otići na nastupe Dinama na velikom terenu. “Predsjednik kluba, Nikola Milojević, moje kumče i ja volimo biti na Sjeveru. Imamo tako jednu ekipicu koja ide na utakmice kada se dogovorimo i onda smo zajedno na Sjeveru, ali malo više prema Zapadu. Grupa ima svoja pravila i poštujem to što rade. A ja kada dođem na utakmicu uživam u toj atmosferi jer oni zbilja naprave vrhunsku atmosferu i onda je gušt biti dio toga”, zaključio je Matija Đulvat.