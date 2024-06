Petković želi napustiti Dinamo: Napadač odlazi u klub gdje ima nedovršenih poslova?

Autor: GIŠ

Vatreni su se vratili u Lijepu našu i potom su sigurno otišli na zaslužene odmore, vjerojatno ranije nego što su planirali, ali za njih je tek počeo ljetni mercato, u kojem se očekuje kako će nekolicina njih gotovo sigurno promijeniti klubove.

Jedan od onih čiji transfer visi u zraku je napadač Dinama i Vatrenih Bruno Petković, koji se nije naigrao na ovom Europskom prvenstvu, a i nekako je proglašen indirektnim krivcem za visoki poraz od Španjolske na otvaranju Eura za Hrvatsku.

Podsjetimo, Bruno je izborio penal i nakon konzultacija s nekoliko igrača na terenu sam ga izveo, no golman Furije mu je obranio udarac, a taj potez Petkovića jako je naljutio Zlatka Dalića, ali je na kraju nesporazum bio izglađen.

Povratak u Serie A

No na ovom Euru nije išlo našim napadačima, tako da je Petković ostao bez gola, no njegov napadački učinak u Dinamu i Vatrenima čini ga jednim od najpoželjnijih napadača, koje možete dobiti za dva i pol milijuna eura.

Za sada nitko nije uplatio spomenuti novac, no klauzula ostaje na snazi do 15. srpnja, a sve su glasnije najave kako će Bruno Petković nazad u Italiju i to u iznenađenje Serie A. Već je poznat interes Fiorentine, spominjao se i Como, no izgleda kako najviše interesa pokazuje njegov stari klub Bologna.

Bruno je za Bolognu skupio 12 nastupa, od njegovih 42 u Serie A, ali u njima Petković nije zatresao mrežu te je došao u Dinamo, gdje se napadački preporodio i izborio dres reprezentacije. U svakom slučaju odlazak Brune Petkovića izgleda kako je samo pitanje dana, a kamo će otići odlični napadač, vjerojatno ćemo saznati uskoro.