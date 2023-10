Petković se vratio s liječenja u Beogradu, teška prepreka još čeka njega i Dinamo

Autor: Ivor Krapac

Bruno Petković je nakon izlaska zbog ozljede u derbiju protiv Hajduka nedavno na Poljudu vrijeme uglavnom provodio po tretmanima zadnje lože, između ostalog, i s boravkom kod Srpkinje Marijane Kovačević koja je postala poznata po svojem poslu s ozlijeđenim igračima u potrazi za brzim oporavkom. Petković se nakon posljednjeg tretmana vratio iz Beograda u Zagreb, no još nije poznato kada će biti u punom pogonu u utakmicama.

Teška prepreka još slijedi s obzirom na to da bi žurba mogla vratiti stvari unatrag i donijeti nove probleme Petkoviću, treneru Sergeju Jakiroviću i ostatku momčadi koja čeka povratak glavnog napadača. Bio bi to problem i za Zlatka Dalića. Ne bi bilo dobro da se stanka produži s obzirom na to da u studenom na red dolaze utakmice protiv Latvije i Armenije na kraju puta u kvalifikacijskoj skupini za Euro 2024. u Njemačkoj.





Za sada, Petković se po povratku iz Beograda pridružio suigračima i trenirao, no još nema odgovora na pitanje hoće li biti u akciji protiv Gorice u 12. kolu SuperSport HNL-a. Ta utakmica na rasporedu je u subotu u 18:10 sati u Velikoj Gorici.

Odluka se čeka

Odluka o mogućem Petkovićevom povratku već ove subote se čeka. Dinamo neće dopustiti novu žurbu s obzirom na to da je Petkovića to već dva puta koštalo, prvo dok je nedovoljno oporavljen igrao protiv Hajduka na Poljudu i morao je izaći u završnici prvog poluvremena, a potom s igranjem u drugom poluvremenu prošlog tjedna u utakmici Hrvatske i Turske u Osijeku.

Nakon utakmice protiv Turaka, Petković je završio na novom tretmanu u Beogradu, a dobra vijest je da očito na terenu u Osijeku nije nastradao teže s obzirom na priključivanje treninzima po povratku u Zagreb.

Uskoro i europski nastup

Petkovićev potpuni oporavak je Dinamu bitan u gustom rasporedu u kojem uskoro na red dolazi i nova utakmica u skupini u Konferencijskoj ligi.

Nakon susreta s Goricom u prvenstvu, momčad Sergeja Jakirovića okrenut će se pripremi za ogled s Viktorijom Plzen za devet dana, narednog četvrtka, 26. listopada na travnjaku Maksimira.

Dinamo će se u tom nastupu pokušati ‘oprati’ i vratiti na uspješni put u Europi nakon nedavnog poraza od kosovskog Ballkanija u Prištini, nakon čega se spominjao mogući Jakirovićev odlazak s klupe, a na koncu je otišao Dario Šimić koji je podnio neopozivu ostavku i povukao se iz Uprave kluba.