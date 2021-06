‘PETKOVIĆ SE POGUBI NEKAD, SVE OVISI O JEDNOJ STVARI!’ Krama? Jedna crvljiva jabuka zarazi cijeli sanduk! Ali…’

Autor: Andrija Kačić Karlin

‘Tužan sam i nesretan, ljudi kao da više ne vjeruju reprezentaciji i njenom vođi Zlatku Daliću’, tim riječima nas je dočekao Ćiro Blažević, još davno prozvan ‘trenerom svih trenera’, poslije svjetske smotre u Francuskoj 1998. godine kada je s ‘Vatrenima’ osvojio brončanu medalju.

‘Osjećao sam to i na svojoj koži svojevremeno, ljudi u nas sve prebrzo zaboravljaju. I činjenica jest da kao društvo prebrzo trošimo i odbacujemo ljude’, nastavio je Ćiro u melankoličnom tonu.

Nismo ga morali puno propitivati, sam je znao što nas zanima…

‘Pa, mi smo prije svjetske smotre u Francuskoj, u pripremnoj utakmici protiv Irana u Rijeci jedva centar prešli, te prijateljske utakmice nemaju veze s natjecateljskima, a trenerima i igračima služe da se pokrenu, eksperimentiraju i onda da te zaključke primjene kada treba. A mi igramo protiv prve reprezentacije svijeta, s pola snage i mi i oni, te se odmah sve proglašava katastrofom. Svi su stručnjaci, jelte? A ja nisam?’

Pa, dobro, što je bilo dobro?

‘Dosta toga, a vidio sam i što se krije od engleskih očiju. Samo da znate, nema reprezentacije na svijetu koja Belgijancima stvori tri-pet ili više šansi. Zato su i tu gdje jesu. Mislim da se nismo loše postavili, a da je moglo bolje, moglo je. I biti će. Pa, mi se ponašamo kao da smo već ispali s Europskog prvenstva. I da, svi si utvaraju da znaju tko mora igrati, kao da oni gledaju treninge a Dalić spava.’

Ćiru podsjećamo na nezadovoljstvo Kramarića…

‘Riješit će njega Dalić da bude i bolji nego što sad jest. Znate onu moju izreku da jedna crvljiva jabuka zarazi cijeli sanduk jabuka. Sada se to neće dogoditi. Kramarić bi možda htio imati jamstvo da će uvijek biti u prvih 11. To jamstvo ne može imati nitko na svijetu. Nije Dalić brbljav i bučan kao ja pa da od toga ispadne grmljavina, on će to tiho srediti. Ja ne vidim tu problem, pa prva momčad je 15 igrača, a ne samo oni što počinju utakmicu. Još ću vam reći, on, Zlatko Dalić, je veći i bolji trener od mene i zar doista mislite da ne zna što radi. Izvršio je smjenu generacija i plasirao se na sljedeće veliko natjecanje. Meni to nije uspjelo, malo sam klekao i smijenili su me…’









Ipak, kad mu se spomene Petković Ćiro poskoči…

‘Jaooo, kakav sjajan igrač. Ipak, ima tu jedan problemčić, mislim da ga Dalić sad rješava. On je poput golmana, ovisi mu pristup u utakmici o prvoj lopti, ne prođe li mu ono što je zamislio malo se pogubi. Druge reprezentacije nemaju takvog igrača, tu njegovu nepredvidivost moramo koristiti kao prednost. Sada u utakmici ima više izmjena, pa kad vidiš da se ne snalazi – ajde ti Bruno van!’

I kako ćemo proći protiv Engleske?

‘Pa, ta je Engleska duplo slabija od Belgije. Dobiti ćemo, Englezi su igrali protiv Austrije kao što je vozila lokomotiva parnjača prije sto godina. Sad na domaćem terenu jednostavno ne smiju kiksati,a tada je najteže igrati. Kako smo svi snuždeni zbog ove korone ja čekam našu pobjedu i da narod izađe na ulice veseliti se. neka se ljudi paze, ali veselja nek fali. A dati će nam ga hrvatska momčad.’