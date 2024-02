Petković se obrušio na hrvatskog izbornika: ‘Poručujem mu da je klaun, slobodno to napišite’

Autor: Ivor Krapac

Dinamo će sutra navečer igrati svoju prvu utakmicu u eliminacijskoj fazi ovosezonske Konferencijske lige, u gostima protiv Betisa u Sevilli, a u najavi te utakmice, dolaze različita mišljenja o šansama zagrebačkih Plavih za uspjeh. Jedno mišljenje imao je i Robert Jarni, slavni bivši Vatreni, sada izbornik hrvatske U17 reprezentacije, a nekada igrač Betisa.

Jarni je najavio da će u drugoj utakmici ovog para za osam dana biti u Zagrebu i na tribinama Maksimira navijati za Betis, pričao je i da klub iz Seville ima puno bolju momčad te da ne bi smio imati problema ako će i jedni i drugi igrati kao u svojim prvenstvima, a sve ovo izazvalo je reakciju Brune Petkovića na konferenciji za novinare po dolasku Dinama u Sevillu.

“Ako je to istina, ja mislim da ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu trebaju navijati za hrvatski klub. Tako da poručujem Robertu da je klaun, slobodno to napišite. Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun”, rekao je Petković komentirajući Jarnijev istup da će na Maksimiru navijati za Betis.

Dinamo se oglasio na društvenim mrežama

Po dolasku momčadi Dinama u Sevillu, nedugo nakon konferencije za novinare dan uoči utakmice protiv Betisa, Petkoviću se objavom na društvenim mrežama naklonio klub. Nije bilo riječi zbog čega, no s obzirom na ‘tajming’ objave, može se zaključiti što je bio povod za objavu fotografije hrvatskog reprezentativnog napadača sa stisnutom šakom, a s ’emojijem’ krune kao jedinom ‘riječi’ u objavi.

Prije riječi o Jarniju, Petković se dotaknuo utakmice u Sevilli, ali i Dinamove forme. “Mislim da smo u situaciji u kojoj baš i ne cvjetaju ruže, ali svaka utakmica je prilika za dokazivanje, bez obzira na natjecanje. Vjerujem u svoju ekipu i vjerujem u sebe, očekujem da ćemo odigrati dobru utakmicu”, rekao je, a u loše iskustvo zagrebačkih Plavih sa španjolskim klubovima nije htio previše ulaziti.

“Ne trebamo to gledati kroz taj omjer. Naravno da ima stvari koje trebamo popraviti i da nam neke stvari ne leže, ali imamo 180 minuta i tražit ćemo igranje nogometa, tražit ćemo svoje vrline i pokušat ćemo proći dalje”, kazao je Petković o šansama Dinama za nastavak natjecanja.







