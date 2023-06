Petković o odlasku Livaje: ‘Pokušajmo to što se dogodilo stavit iza sebe, za dobrobit odnosa sjevera i juga’

Autor: Gordan Ivan Šojat

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama u Rijeci na Rujevici pred završni turnir Lige nacija, na kojem će u polufinalu igrati s domaćinom Nizozemskom.

Vatreni i Oranje snage će odmjeriti 14. lipnja na De Kuijp stadionu u Rotterdamu, a na današnjoj press konferenciji pred sedmu silu izlaze Bruno Petković i Petar Musa.

“Zadovoljan sam sezonom u Benfici, ostvarili smo prvenstveni cilj kluba i nakon četiri godine osvojili prvenstvo. Možda nisam imao minutažu koliku sam želio, ali sve u svemu sam zadovoljan i spreman doprinijeti reprezentaciji”, rekao je na otvaranju Musa.

Ispravna odluka Livaje

Bruno Petković bio je upitan o transferu u Trabzonspor, o kojem je rekao:

“Ništa još nisam dogovorio s Trabzonsporom, sve u svoje vrijeme. Trenutno sam u kontaktu samo sa Zlatkom Dalićem”, rekao je Bruno i komentirao top temu zadnjih dana, odlazak Marka Livaje s priprema:

“Naravno da mi Livaja nedostaje, on i ja smo dobri već dulje vrijeme. Takav igrač fali svakoj ekipi. Pokušajmo to što se dogodilo stavit iza sebe što prije. Za dobrobit odnosa između sjevera i juga. Trebaju nam dobri odnosi između navijača, ali oni koji su to napravili su ne navijači. Ne vjerujem da mi moja reakcija bila drugačija. Rekao bih osobi koja se tako ponaša da se udalji i napusti tribine. U nogometu se nakupi dosta toga, puno je emocija. Livaja je donio odluku za koju on misli da je ispravna i mi to moramo podržati”, govori napadač Dinama.

“Tek smo se skupili i počinjemo s taktičkom analizom i pripremom utakmice, pregledamo video materijala o Nizozemcima. Ne bih izdvajao pojedince među Nizozemcima. Tijekom cijelog svjetskog prvenstva su igrali dobro i namučili kasnije osvajače. Sigurno su oni očekivali više od generacije koju imaju. Znamo kolika su im kvaliteta individualci, to ne treba isticati”, mišljenja je Bruno.