‘PETKOVIĆ NOSI DINAMO, ALI JE LIVAJA BROJ JEDAN HNL-a!’ Legendarni trener ima svog favorita u derbiju!

Autor: F.F

Na klupu Hajduka sjeo je Dambrauskas i polako je krenula prava renesansa splitskog kluba. Igra je lijepa, zabijaju puno pogodaka, a što je najvažnije – pobjeđuju. Ovog vikenda vrijeme je za najveći hrvatski derbi, u nedjelju na Maksimir stiže Hajduk i to u trenucima kada hrvatski prvak nije u najboljoj formi, a s klupe je otišao Damir Krznar.

Utakmicu na Maksimiru najavio je legendarni trener Hajduka i bivši vratar splitskog kluba, Zoran Vulić, koji je na klupi Bijelih odradio najviše derbija u povijesti kluba.

Hajduk u naletu

Vulić je u razgovoru sa Sportskim novostima otkrio tko je njegov favorit:

“Za mene je Hajduk ipak lagani favorit s obzirom na formu u kojoj se nalaze posljednjih mjesec dana. Derbi za Hajduk dolazi u najboljem mogućem trenutku. Dinamo je pod velikim pritiskom, svaki tjedan igraju važne utakmice te nakon derbija moraju razmišljati o Londonu i West Hamu. S druge strane, Bijeli na Maksimir dolaze puni samopouzdanja, u velikom su naleti. Zato je za mene Hajduk lagani favorit iako se igra na Maksimiru”, započeo je Vulić.

“Svaka utakmica je druga priča, ali se Hajduk na Maksimiru mora nametnuti svojim karakterom. Bijeli će ići na pobjedu jer je takva filozofija njihova trenera. Pritom moramo priznati da bod nije loša opcija, bitno je zadržati korak za konkurencijom na vrhu ljestvice. Hajduk je stabilna momčad, mogu biti u vrhu. U Maksimiru moraju odigrati mirno, ali goropadno. Moraju biti tihi, a bezobrazni, igrački naravno. Imaju sve preduvjete za dobar rezultat na Maksimiru. Daj Bože da ovakva igra potraje”, kaže Vulić, a onda zaključuje kakvu prednost Hajduk ima u Livaji:

“Sve pokazuje da mu nema nikakvog premca. Trenutno je najbolji igrač u HNL-u, on je broj jedan naše lige. Petković je nositelj Dinama, svaka mu čast, ali njihove brojke su jako različite. Livaja stvara najveću prevagu na terenu, on sudjeluje u svakom pogotku Hajduka. Ako nije zabio gol, onda je sudjelovao, on je srce Hajduka”, zaključio je.