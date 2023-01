PERIŠIĆ TRAGIČAR SPURSA: Tottenham poražen na startu nove godine

U prvoj utakmici Premiershipa u novoj 2023. godini, Tottenham našeg Ivana Perišića doživio je neugodan poraz od 2:0 na domaćem terenu od Aston Ville.

Utakmica je riješena u drugom poluvremenu kada je prvo goste u prednost doveo Argentinac Emiliano Buendia u 50. minuti susreta, nakon velike greške golmana domaćih Huga Llorisa.

Veliku gostujuću pobjedu Aston Villi osigurao je Brazilac Luiz u 73. minuti susreta, tako da su Spursi ostali bez pobjede u zadnje dvije utakmice.

Promašaj Perišića

Utakmica bi možda imala drugačiji tijek da je naš Ivan Perišić pogodio u 57. minuti susreta iz velike prigode, a Vatreni je odigrao za svoj klub do 88. minute.

Tottenham trenutno zauzima peto mjesto na ljestvici s 30 bodova, dok je Aston Villa sada na 12. mjestu na tablici.

Unai Emery has never lost a Premier League meeting against Tottenham in his managerial career, he's 4 games unbeaten.

Great start for the Spaniard at Aston Villa: 4 PL games, 3 wins… huge 2-0 win this afternoon. 🇪🇸📊 pic.twitter.com/Deh8sG9F4q

