PERIŠIĆ POTPISAO UGOVOR IZ SNOVA: Vatreni će zarađivati da boli glava

Kako se već najavljivalo proteklih dana Ivan Perišić zgotovio je sve s Tottenhamom, te je Vatreni postao novi igrač engleskog prvoligaša na period od dvije godine.

Ivan je tako ispunio dugogodišnju želju, te će nakon Ligue 1, Bundeslige i Serie A, zaigrati i u Premiershipu, a u Tottenham je došao na izričito zahtijevanje bivšeg trenera iz Intera, Antonija Contea.

Perišić je u ponedjeljak prošao liječnički pregled i potpisao dvogodišnji ugovor, a navodno će mu tjedna plaća biti oko 180 tisuća funti.

Inter izvisio

“Poštujemo njegovu odluku. Htio se okušati u Premier ligi, a mi mu nismo mogli povećati ponudu. Želimo mu sve najbolje”, poručio je u ponedjeljak Interov direktor, priznavši da Inter nije želio dati Ivanu veću plaću, no već imaju zamjenu:

“Nismo zabrinuti zbog njegova odlaska, pronaći ćemo zamjenu, a i već imamo Gosensa, igrača koji ima naše povjerenje”, rekao je Beppe Marotta.

