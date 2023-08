Perišić postaje ‘višak’ u Tottenhamu: Navijači Hajduka ponovno sanjaju

Ako bi nešto u Splitu i Dalmaciji dovelo do usijanja, onda je to povratak Ivana Perišića u Hajduk, koji navijači Bilih zazivaju već godinama.

No Ivan se nije vratia kući, već i dalje igra po bijelom svijetu, ali iz Engleske dolaze informacije kako bi se Tottenham rado riješio Perišića.

Naime, Telegraph piše kako su u Londonu Perišića označili kao višak, i kako je jedan od barem sedmorice igrača kojih bi se htjeli riješiti do kraja prijelaznog roka, što je u petak navečer.

Tottenham are open to offers for Ivan Perišić as they look to reduce their squad before the closure of the transfer window on Friday night.

Tottenham will accept the offer if it meets their values which would be around €9M.

Otherwise they won’t consider it. 🚨 pic.twitter.com/XzEJSnq7Ah

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) August 31, 2023