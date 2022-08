PERIŠIĆ OTKRIO DETALJE DOLASKA U ENGLESKU: ‘Posebno sam pričao s Lukom…’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Ivan Perišić u 34. godini došao je u Premier ligu. Netko bi u tim godinama već razmišljao o mirovini, ali Perišić je prihvatio novi izazov u karijeri. Koliko mu vjeruju najbolje govori iznos njegov plaće, Perišić je poslije Sona i Kanea najbolje plaćeni igrač momčadi Antonija Contea.

‘Imao sam veliku želju za igranjem u Premiershipu, ali sam također jako želio igrati u Ligi prvaka. Prvi kontakt s Tottenhamom je bio u ožujku, a kada su oni osigurali Ligu prvaka, sve je bilo lakše. U dva dana smo dogovorili detalje ugovora.’ rekao je za Sky Sport.

Niko Kranjčar, Vedran Ćorluka, Stipe Pletikosa i Luka Modrić nisu samo bivši Perišićevi suigrači iz reprezentacije nego i bivši igrači Tottenhama, a Ivan je otkrio da se čuo sa svima:





Lukin broj 14

‘Nakon prvog razgovora s menadžerom oko Tottenhama odmah sam razgovarao s Lukom. Rekao sam mu da postoji mogućnost da pređem u njegov bivši klub, a on mi je rekao samo pozitivne stvari o Tottenhamu. Kako ću nositi isti broj koji je i on nosio (14), pitao sam ga za dopuštenje, a on je pristao.’

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Tottenham Hotspur (@spursofficial)

Iako je na pragu 35. godine Perišić je u odličnoj formi: ‘Volim trenirati svaki dan, volim teško raditi i uvijek sam spreman za teške treninge. Moja želja je da igram do 40. godine, mislim da sam sada na najboljem stadiju i da još uvijek mogu dati dosta toga’









‘Spreman sam. Znam da će u Premiershipu biti teško, da je tempo nevjerojatan, ali osjećam se spremnim. Teško sam radio tijekom prošle sezone i pripremio sam se za dolazak ovdje.’ zaključio je.