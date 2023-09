Perišić nastradao na treningu, Vatrenog pogodila jedna od najtežih ozljeda

Ivan Perišić pretrpio je tešku ozljedu na treningu Tottenhama i čeka ga dugo izbivanje s terena, objavio je Hrvatski nogometni savez.

Kako je HNS izvijestio, stradao je prednji križni ligament koljena, došlo je do jedne od najtežih ozljeda u sportu.

“Želimo mu uspješnu operaciju i kvalitetan oporavak, u što ne sumnjamo poznavajući njegovu volju, radne navike i ogromnu želju da s Hrvatskom zaigra na Euru!”, piše u objavi HNS-a o ozljedi 34-godišnjeg hrvatskog reprezentativca.

HNS je u svojoj objavi dodao i da jedva čeka ponovno vidjeti Perišića u reprezentativnom dresu, ali s obzirom na prve informacije o ozljedi, prijeti stanka zbog koje je iskusnom Vatrenom pod upitnikom i nastup na Euru kojem je idućeg ljeta domaćin Njemačka.

Europsko prvenstvo se dogodine igra od 14. lipnja do 14. srpnja, Perišića nakon ove vijesti čeka utrka s vremenom.

Informaciju o ozljedi 34-godišnjeg hrvatskog reprezentativca imao je i Tottenham, njegov klub.

Londončani su objavili da je ozljeda prednjeg križnog ligamenta kompleksna, a opisali su i što se dogodilo na treningu.

“Iskusni hrvatski internacionalac pretrpio je ozljedu na treningu bez kontakta i bit će podvrgnut operaciji”, objavio je Totteham, dodajući i želju da se Perišić uspješno oporavi.

